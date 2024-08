Sin sudamericanos en busca de medallas: así quedaron las llaves de semis del Fútbol masculino en JJOO

Este viernes se disputaron las cuatro series de cuartos de final del Fútbol masculino en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde destacó el avance del anfitrión Francia eliminando a Argentina en un duelo ‘caliente’.

Los ‘Bleus’ vencieron con lo justo a la Albiceleste (1-0) y se ilusionan con el oro en la cita de los cinco anillos. Su próximo rival, por el boleto a la final, será Egipto.

Los africanos debieron bregar a fondo para meterse entre las cuatro mejores del máximo evento del deporte. Tras un 1-1 en el tiempo reglamentario, el país de las pirámides eliminó tanda de penales a Paraguay (5-4).

De esta forma, con el adiós de los de Javier Mascherano y los ‘guaraníes’, Sudamérica se queda sin opciones de alcanzar una presea en el balompié olímpico de hombres.

La otra semifinal en París 2024 estará protagonizada por las selecciones de España y Marruecos. La ‘Furia Roja’ venció con autoridad en cuartos por 3-0 a Japón.

En tanto, los marroquíes no se quedaron atrás y mostraron credenciales con un contundente 4-0 sobre Estados Unidos.

Las semifinales del Fútbol masculino se jugarán el lunes 5 de agosto.

Lunes 5 de agosto:

Marruecos vs. España, 12:00 horas de Chile, Stade Vélodrome de Marsella

Francia vs. Egipto, 15:00 horas de Chile, Parc Olympique Lyonnais de Lyon.

