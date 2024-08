"Sentí que mi bebé me pateaba": arquera compitió en JJOO de París con 6 meses y medio de embarazo

“Sentí que mi bebé me pateaba antes de disparar esta última flecha, y luego disparé un 10”, aseguró la arquera de Azerbayján, Yaylagul Ramazanova, quien compitió embarazada en los Juegos Olímpicos de París 2024.

En particular, la tiradora con arco llegó a la cita olímpica con seis meses y medio de embarazo, lo que no le impidió sortear una ronda y anotarse en los 16avos de final de los Juegos.

Precisamente, en la ronda de los 32avos de final, Yaylagul Ramazanova enfrentó a la china Qixuan An, ganándole en un espectacular desempate.

Luego de 10 rondas, quedaron igualadas a 5. El duelo se decidió con una única flecha de desempate. Yaylagul Ramazanova, luciendo su prominente vientre, logró un impresionante 10, superando el 9 de An Qixuan y avanzando a la siguiente ronda.

En una entrevista con el medio Xinhua, la arquera Ramazanova habló del crucial momento y aseguró que “sentí que mi bebé me pateó antes de disparar esta última flecha, y luego disparé un 10”.

No obstante su notable esfuerzo, Yaylagul Ramazanova vio terminar su recorrido en los Juegos Olímpicos en la ronda 1/16, tras caer ante la alemana Michelle Kroppen, por 6-2.

