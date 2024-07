Se marchó llorando: la histórica Marta vio la roja por patada criminal en Brasil-España por JJOO

La histórica Marta Vieira da Silva, mítica futbolista de Brasil, fue expulsada y dejó entre lágrimas la cancha este miércoles en el duelo entre la Verdeamarela y España por la fase de grupos de los Juegos Olímpicos de París 2024.

La talentosa mediocampista vio la roja en el Estadio de Burdeos por una durísima entrada contra Olga Carmona cuando el primer lapso se iba.

La legendaria jugadora de 38 años se lanzó al despeje con el pie en alto en un balón que la lateral española fue a disputar con la cabeza. El árbitro del partido, el noruego Espen Eskas, no dudó en expulsarla a los 45+6′.

Tras ver la cartulina roja, Marta se marchó llorando del terreno de juego, totalmente apenada, mientras la afición coreaba su nombre y le dedicaba una calurosa ovación.

La ganadora de dos medallas de plata con Brasil ya había decidido poner punto y final a su carrera en la selección en el pasado Mundial, pero regresó para esta cita de los cinco anillos en suelo francés.

A straight red for Marta on her sixth and final Olympic Games for a very high challenge 🟥

pic.twitter.com/1qBqT8hEw7

— Her Football Hub (@HerFootballHub) July 31, 2024