"Lo hice 10 veces": triatleta canadiense vomitó en la meta de París 2024 tras nadar en aguas del Sena

El canadiense Tyler Mislawchuk no pudo aguantar el malestar que sufría tras nadar en el río Sena y realizar un gran esfuerzo en el triatlón de los Juegos Olímpicos de París 2024.

El atleta que finalizó en el noveno lugar la prueba tuvo dificultades para mantenerse en pie justo después de la meta y vomitó copiosamente.

Un registro que se hizo viral rápidamente. El norteamericano no pudo contener su malestar y vomitó delante de todas las cámaras y del público que se agolpaba en el cierre de la competición.

“Lo intenté, no tengo remordimientos: vomité 10 veces. No vine aquí para estar entre los primeros 10, pero di todo lo que tenía”, expresó Mislawchuk, de 29 años, que terminó con un crono de una hora, 44 minutos y 25 segundos.

Una dura carrera para los hombres del triatlón olímpico, que constó de 1,5 km de natación en el Sena, 40 km de ciclismo y 10 km de carrera. La prueba terminó con temperaturas de alrededor de 30 grados centígrados en la capital francesa.

Este miércoles se llevaron a cabo las primeras competencias de nado por el Sena, ya que antes, los entrenamientos y competiciones de triatletas se habían cancelado por la suciedad del agua.

La carrera fue ganada por el británico Alex Yee, quien realizó una magnífica remontada para alcanzar y superar en el último kilómetro al neozelandés Hayden Wilde.

Swim the River Seine they said.

It'll be fun they said 😭#Triathlon #Paris2024 #Olympics https://t.co/L1f4PN95VU pic.twitter.com/yiUJTKNBBk

— Priyant (@Priyant1987) July 31, 2024