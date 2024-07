Feroz autocrítica y mirando a Los Ángeles: Kristel Köbrich se sinceró tras debutar en sus sextos JJOO

Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Kristel Köbrich expresó cierta desilusión por su desempeño en los 1.500 metros libres de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde quedó en el 14º lugar. A pesar de marcar su sexta participación consecutiva en los Juegos Olímpicos, la nadadora chilena de 38 años no quedó conforme con su preparación y rendimiento. Köbrich mencionó que la ventana de clasificación amplia le dio distintas cargas y herramientas, pero lamentó no haber estado a la altura de lo esperado. A pesar de no querer ir a Los Ángeles 2028 de la misma manera, no descartó una séptima participación olímpica en un futuro.