Cruzó medio mundo y fue eliminada a los 5 segundos: el drama de la judoca más joven de los JJOO

Nera Tiebwa, la judoca más joven en participar de los Juegos Olímpicos de París, tuvo un brevísimo paso en lo que fue su debut en una cita de los cinco anillos.

La deportista de Kiribati, de apenas 15 años, recorrió cerca de 15 mil kilómetros para cumplir el sueño de participar en el evento máximo del deporte mundial.

La judoca de la pequeña república insular en Oceanía protagonizó una de las historias más conmovedoras de París 2024. Su estreno solo duró cinco segundos, tiempo en el que fue derrotada por la ucraniana Daria Bilodid, de 23 años, en los octavos de final.

Tiebwa, de la categoría -57 kg., fue eliminada en el arranque del combate y tras un contundente lanzamiento de Ippon.

Cada deportista que acude a la cita olímpica ha dedicado toda su vida a prepararse para ese momento. Por ello, la representante de Kiribati sufrió un durísimo golpe, que espera le sirva de experiencia con miras a los JJOO de Los Ángeles 2028.

