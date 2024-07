Próximo rival de los Grimalt tuvo hostil recibimiento en los JJOO: fue condenado por violación a menor

Steven Van de Velde, jugador del equipo de voleibol playa neerlandés en los JJOO de París 2024 y condenado por la violación de una niña, fue abucheado el pasado domingo por el público durante su primer partido del torneo olímpico.

El jugador, de 29 años, fue condenado en 2016 a cuatro años de prisión después de haber reconocido la violación de una niña de 12 años.

Cumplió una parte de su pena en Gran Bretaña, donde tuvieron lugar los hechos, antes de ser trasladado a Países Bajos, donde recuperó la libertad antes de regresar al voleibol playa en 2017 y de ser seleccionado para la cita olímpica parisina.

El pasado domingo por la mañana, llegó al terreno de juego junto a su compañero Matthew Immers en medio de los aplausos de las numerosas personas aficionadas neerlandeses presentes, ya que el voleibol playa es un deporte muy popular en el país.

Sin embargo, cuando fue anunciado su nombre por megafonía, el público expresó su rechazo con silbidos. También, fue abucheado en momento puntuales del partido, especialmente cuando se disponía a sacar.

Van der Velde e Immers perdieron ante la pareja italiana Alex Ranghieri y Adrián Ignacio Carambula por 2 sets a 1.

La dupla neerlandesa volverá a jugar el 31 de julio, en la segunda jornada de su grupo, contra la pareja chilena formada por los primos Marco y Esteban Grimalt.

La presencia de Van der Velde en los Juegos había suscitado la indignación de numerosas asociaciones de defensa de los derechos de las mujeres y de la lucha contra la violencia en el deporte.

El Comité Olímpico neerlandés indicó que el jugador permanecería apartado de los demás deportistas de la delegación, fuera de la Villa Olímpica, y que no hablaría con la prensa.

Después de la derrota de este domingo, el encargado de hablar con periodistas fue su compañero Immers, que dijo sentirse “decepcionado” por todo el foco mediático de este asunto.

En sus palabras, Immers declaró: “Lo conozco, llevamos jugando juntos dos o tres años y jugamos todos los torneos. Lo que ocurrió en el pasado se queda en el pasado. Ya tuvo su pena. Para mí su caso es un gran ejemplo de que se puede crecer, que se puede aprender mucho”.

“Lo que ocurrió en el pasado, obviamente, no fue bueno, pero ahora estamos únicamente intentando disfrutar de esta experiencia y poder clasificarnos a la siguiente ronda”, finalizó.

Boos -and some applause – as Steven van de Velde, who was convicted of raping a 12-year-old British girl when he was 19, enters the Stadium with his partner Matthew Immers. The boos were more audible when he was later introduced separately #PARIS2024 pic.twitter.com/yJGjxXKzE9

— Alexandra Topping (@LexyTopping) July 28, 2024