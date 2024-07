Le dolió a todo México: gimnasta sufrió aparatosa caída en barra de equilibrio en JJOO de París 2024

La gimnasta Alexa Moreno, representante de México en los Juegos Olímpicos de París 2024, sufrió una aparatosa caída durante su presentación en la barra de equilibrio, provocando solo un susto en la deportista de 29 años en su tercera experiencia olímpica. A pesar de la fea caída al realizar un mortal hacia atrás, Moreno no se desanimó, sonrió, se levantó y continuó con su rutina. Tras la competencia, expresó que el trayecto había sido duro en los últimos meses y que se había esforzado al máximo, destacando que se había arriesgado mucho en su serie acrobática.

La gimnasta Alexa Moreno, una de las cartas fuertes de México en los Juegos Olímpicos de París 2024, sufrió el domingo una aparatosa caída a la hora de realizar su presentación en la barra de equilibrio.

Todo terminó en solo un susto para la deportista de 29 años, que vive en suelo francés su tercera experiencia en una cita de los cinco anillos.

Cuando se sometía a la última prueba de la primera ronda clasificatoria del All Around, Moreno cayó de fea forma en el momento de dar un mortal hacia atrás, en el cual uno de sus pies no pudo apoyarse sobre la viga, pues pisó en la orilla, propiciando que terminara en el piso.

La oriunda de Mexicali estuvo lejos de tomárselo a mal. La caída no generó llanto en la deportista y simplemente esbozó una sonrisa, se levantó y nuevamente subió a la barra para completar su rutina.

Tras finalizar la sesión, Alexa declaró: “Fue bastante duro este trayecto, los últimos meses, todo fue bastante complicado. Las condiciones que nos tocaron también fueron, nunca antes experimentadas”.

“Hice lo mejor que pude, siempre se siente un poco el nervio, hubo unos cuantos errores, pero así es esto. Venía con la intención de hacer algo diferente, con la serie acrobática sí me la jugué muy cañón“, agregó.