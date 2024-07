Ganó el bronce y se acordó de Cristiano: desatado festejo de esgrimista terminó con el ¡’Siu’! en JJOO

El esgrimista egipcio Mohamed El Sayed dejó en las últimas horas una singular imagen a la hora de ganar la medalla de bronce, en la modalidad espada masculina, en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El deportista de 21 años se subió al último cajón del podio en la cita de los cinco anillos, tras vencer en una emocionante definición por 8-7 al húngaro Tibor Andrasfi.

Tras alcanzar el punto decisivo, El Sayed no podía más de felicidad y protagonizó un desatado festejo en la pedana. Se dio la vuelta y abrió los brazos en señal de triunfo para correr luego de un lado para otro.

Y para cerrar con broche de oro la celebración, el representante de Egipto no dudó en celebrar con el salto y el ¡‘Siu’!, festejo que popularizó el crack del fútbol Cristiano Ronaldo.

El festejo del deportista se hizo viral y fue replicado en diferentes partes del mundo.

Tras haber ganado el bronce en la espada individual, El Sayed será parte del equipo que represente a Egipto el próximo 2 de agosto también en esgrima, en la categoría de espada por equipos masculina, donde en los cuartos de final enfrentarán a Francia.

I'm here to say that I'm proud that Egypt got it's first medal 🥉 in the Olympics 🥹🥹

Mohamed el sayed got the bronze in fencing today and i was literally jumping from happiness 🥹#Olympics2024Paris pic.twitter.com/sADvsONrrq

— 𝓕𝓪𝓲𝓻𝔂𝓴𝓮𝓮 ⋆.˚ | SEMI-IA (@homefor_xdz) July 29, 2024