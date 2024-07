Con abrazo en la Villa: el emotivo momento de rugbista al conocer a su ídolo, Shelly-Ann Fraser-Pryce

Un gran abrazo en la Villa Olímpica selló una emotiva historia entre dos grandes del deporte. La crack del rugby neozelandés, Michaela Blyde, y la velocista jamaiquina Shelly-Ann Fraser-Pryce, ocho veces medallista olímpica y 16 veces campeona mundial.

La amistad comenzó cuando Blyde vivió un momento lleno de alegría en el comedor de los atletas de los Juegos Olímpicos de París. Sentada con sus compañeros de equipo, los ojos de la rugbista se llenaron de lágrimas mientras susurraba: “Acabo de ver a la realeza“. Ella se refería a la reina del atletismo femenino de Jamaica.

“Oh Dios mío, oh Dios mío”, repitió, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras sus compañeros de equipo se reían a su alrededor.

Y el fanatismo de Blyde por Fraser-Pryce, de acuerdo al New Zealand Herald, llegó a uno de sus puntos máximos cuando descubrió que la reina del sprint la había seguido en Instagram.

Esto sucedió mientras estaba reclinada en una de las famosas camas de cartón de la Villa Olímpica, con su teléfono en mano. Cuando se dio cuenta de que Fraser-Pryce la había seguido, la alegría de Blyde fue palpable. Saltó por la habitación, con el rostro enterrado entre las manos con incredulidad. “Dios mío, somos mejores amigos“, exclamó.

Y no todo paró allí. La conexión digital continuó con un mensaje privado de Shelly-Ann. La emoción de Michaela llegó a límites insospechados y necesitó la ayuda de sus compañeras para responder.

Al otro día, el encuentro físico se concretó con un gran abrazo en la Villa Olímpica de París. Blyde no pudo contener la emoción en un momento que no tardó en viralizarse.

Such a wholesome moment! 🥹

Shelly-Ann Fraser-Pryce 🇯🇲 meets a star-struck Michaela Blyde 🇳🇿 at the Olympics in Paris.#Paris2024 #Olympics pic.twitter.com/LyJbc8jRbF

— Track & Field Gazette (@TrackGazette) July 26, 2024