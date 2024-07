Paulina Vega cayó inapelablemente en su debut y el tenis de mesa chileno se despide de JJOO París 2024

La tenimesista chilena Paulina Vega se despidió de los Juegos Olímpicos de París 2024 al caer frente a Mo Zhang de Canadá en la serie preliminar. Vega, en su tercera aparición olímpica después de Atenas 2004 y Tokio 2020, no pudo contener el juego impecable de Zhang, que la venció por 4 sets a 0 con parciales de 11-7, 11-5, 11-7 y 11-8. A pesar de su esfuerzo, la histórica deportista chilena no logró igualar su actuación en Tokio, donde avanzó de ronda. Con este resultado, se cierra la participación del Team Chile en el tenis de mesa de París 2024, sumándose a las derrotas de Tania Zeng y Nicolás Burgos en la jornada anterior.

Paulina Vega dijo adiós este domingo a los Juegos Olímpicos de París 2024, luego de caer en la serie preliminar del tenis de mesa femenino ante la canadiense Mo Zhang, vigésima cabeza de serie del certamen.

La histórica de la disciplina a nivel nacional, 141º del mundo, participaba en su tercera cita de los cinco anillos, tras Atenas 2004 y Tokio 2020.

Esta vez no pudo ante una Zhang que no la dejó entrar en el partido. La norteamericana, 49º del orbe, prácticamente no mostró errores en su juego, destacando su rapidez de reacción y su sólida respuesta a la hora de ser atacada.

Vega se inclinó inapelablemente por 4 sets a 0, con parciales de 11-7, 11-5, 11-7 y 11-8.

De esta forma, la experimentada deportista chilena no pudo repetir su actuación de los Juegos Olímpicos de Tokio, donde ganó un partido y avanzó de ronda.

Apuntar que la rival de la chilena está participando en sus quintos Juegos Olímpicos consecutivos, ya que también estuvo en Beijing 2008, Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020.

Con el traspié de la oriunda de Concepción se acabó la participación del Team Chile en el tenis de mesa de París 2024. Recordar que Tania Zeng y Nicolás Burgos perdieron el sábado en la ronda preliminar.