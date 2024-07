Brasileña de 16 años ganó bronce y burló prohibición de JJOO: envió mensaje cristiano con señas

La brasileña Rayssa Leal, de 16 años, logró en París el bronce en el skateboarding, modalidad de calle, y se convirtió en la deportista más joven en ganar dos medallas en dos diferentes ediciones de unos Juegos Olímpicos, pues había ganado la plata en los de Tokio en 2021 cuando tenía 13 años.

Las japonesas Coco Yoshizawa y Liz Akama lograron el oro y la plata, respectivamente, en la que fue la segunda edición olímpica de este deporte urbano nacido en los años 50 en Estados Unidos y símbolo de la cultura callejera.

Rayssa, apoyada por miles de brasileños en la impresionante pista de skate instalada en el París más emblemático, batió el récord de precocidad en dos ediciones olímpicas que tenía la estadounidense Dorothy Poynton-Hill, quien logró plata en Amsterdam 1928 con 13 años y un oro en Los Ángeles 1932, cuando tenía 17, uno más que Rayssa.

‘Fadinha’ (pequeña hada), como se conoce a la dos veces medallista nacida en 2008 en Imperatriz (estado de Maranhao), logró recuperar terreno en el último de los cinco trucos de la fase final, que obtuvo la suficiente puntuación para escalar al tercer puesto con un punteo de 253,37, detrás de Akama (265,95) y Yoshizawa (272,75 puntos).

Además de los miles de brasileños ataviados con la camiseta de su selección, la patinadora estuvo apoyada por personalidades como el campeón mundial de fútbol de 1994 Raí.

Rayssa Leal además de hacer historia con su segunda medalla olímpica, llamó la atención de miles en el Mundo al ‘filtrar’ un mensaje cristiano tras su participación sobre el skate.

Sí, la atleta ‘burló’ la prohibición de mensajes religiosos en competencia, habitual en este tipo de eventos, y en plena transmisión apeló al lenguaje de señas para revelar su sentir.

“Jesús es el camino, la verdad y la vida”, en referencia a un texto de la Biblia.

El hecho fue celebrado en Redes Sociales por seguidores de Cristo, quienes resaltaron la inteligencia y valentía de la joven deportista.

Powerful Christian witness by a 16 year old Brazilian girl at Paris Olympics!

Brazil’s Rayssa Leal, who won bronze in women’s street skateboarding at the age of 16, sent her message to the world at the Paris Olympics using sign language to say, “Jesus is the way, the truth, and… pic.twitter.com/ZVCfc4nenU

— Sachin Jose (@Sachinettiyil) July 28, 2024