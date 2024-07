Con los All Blacks y Argentina eliminados: así quedaron las semifinales del Rugby 7 de París 2024

Este jueves se disputaron los cuartos de final del Rugby 7 de París 2024, donde quedaron definidos los cuatro combinados que seguirán peleando por medalla en los Juegos Olímpicos.

Entre las sorpresas, está la eliminación de los All Blacks (Nueva Zelanda) y Los Pumas (Argentina), que cayeron ante Sudáfrica y Francia, respectivamente.

El Stade de France fue el escenario de la tanda de cuatro encuentros estelares, que inició con el 14-7 a favor de los Springbooks que sentenció la eliminación de los siempre favoritos de Nueva Zelanda.

Trascartón, Argentina no logró dar el batacazo y perdió 26-14 ante los ‘Bleus’, que respondieron a las provocaciones del trasandino Marcos Moneta con una clara victoria.

En tercer turno, el actual bicampeón olímpico, Fiyi, sufrió más de la cuenta para despachar a Irlanda por 19-15.

El último seleccionado que avanzó a semifinales fue Australia, que arrasó 18-0 a Estados Unidos.

Las semifinales del Rugby 7 de París 2024 se disputarán este sábado 27 de julio: Sudáfrica se medirá ante Francia y Fiyi jugará con Australia.

Here are the 4 teams that still have a chance to win Olympic gold. See you on July 27 for the rugby 7s semi-finals 👏

–

Nous connaissons désormais les 4 équipes qui ont encore une chance de remporter l'or Olympique. Rendez-vous le 27 juillet à 15h30 pour les demi-finales de rugby… pic.twitter.com/m3KpIlE0YH

— Paris 2024 (@Paris2024) July 25, 2024