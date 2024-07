Nicolás Massú recuerda a Marcelo Ríos para arengar a tenistas nacionales en Juegos Olímpicos

El capitán del tenis chileno Nicolás Massú evocará en los Juegos Olímpicos de París, 20 años después, su logro dorado en Atenas. Lo hará desde el banco para guiar a Alejandro Tabilo, Nicolás Jarry y Tomás Barrios a que “marquen su propia historia”, según afirma en una entrevista con Agencia EFE.

“Voy con la misma ilusión a tratar de ayudarlos, ellos son los protagonistas. Cada uno tiene que marcar su propia historia”, dice Massú convencido en su rol de coach, que asumió hace 11 años para capitanear a Chile en la Copa Davis.

Los Juegos Olímpicos le pertenecen: “estoy muy feliz de poder volver y con muchas ganas de poder estar en la ceremonia de inauguración con los otros atletas”.

Por primera vez, Chile tendrá a tres tenistas en la competencia olímpica. Tabilo (19º) y Jarry (20º) dentro del top 100 del ranking ATP y Barrios de 196 que ganó plata en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Su trabajo ha sido clave para levantar el tenis del país austral.

“Tenía las ganas de ayudar, creía que era posible. Había que remar desde atrás y tener paciencia. A los cuatro o cinco años trajo resultados porque en 2019 certificamos el Grupo Mundial de la Copa Davis, y ya hemos clasificado tres veces”, relata.

Massú traspasa a sus pupilos la experiencia de “vivir los Juegos Olímpicos al máximo” y agrega: “Por lo menos una vez en la vida. Son tocados con la varita mágica los pocos que pueden estar ahí porque es difícil, hay que clasificar”.

Haber ganado en 2004 sus dos medallas de oro, en sencillos y en dobles junto a Fernando González, le enseñó que “detrás del éxito está el representar a tu país” y piensa que sus dirigidos lo entienden. “En los Juegos Olímpicos no hay dinero es solamente la gloria y llevar a tu país lo más arriba posible”, afirma.

Su influencia llega hasta la raya de la cancha: “Adentro están ellos solos”. Así que intenta transmitir todo lo que puede antes.

“Tengo la suerte de que tuve grandes entrenadores, aprendí mucho, y les paso todos los consejos que he recibido, mi personalidad. Pero por más que en mi carrera me haya ido bien, no significa que como entrenador tenga que ser exitoso”, acepta.

“Ellos han vivido tantas cosas lindas por Chile, saben lo patriota que soy, y van con la mayor ilusión a ganar, a hacer algo importante”, reafirma.

Que “lleguen sanos” a París y “ganando partidos” dentro del circuito es la primera aspiración de Massú porque “eso también trae confianza”, dice.

No tendrán mucho tiempo de preparación juntos “una semana, dos días o cuatro, será todo muy rápido. Ahí es donde entra el tema de que los conozco hace tantos años”, explica.

La disputa olímpica se dará en el templo de un Grand Slam, el Roland Garros. “Es algo histórico jugar ahí también, estás en París una ciudad de las más lindas del mundo en una época del año espectacular. Lo encuentro algo único”.

Y la superficie de juego de tierra batida es un plus para los chilenos.

“La ventaja que tienen ellos es que el torneo de Roma –donde jugaron bien– es arcilla, la que más conocen. Creo que las posibilidades de que les vaya bien están intactas”, comenta en referencia a la final y semifinal que jugaron Jarry y Tabilo, respectivamente, en la capital italiana.

“Son jugadores que los rivales respetan, tienen un gran potencial. Si ellos hoy día están con su mejor ranking, creo que eso también da una oportunidad extra”, agrega.

Pero el mensaje principal que Massú desea que Jarry, Tabilo y Barrios asimilen antes de los Juegos Olímpicos es “sentir de que las cosas son posibles” y que con su presencia entiendan “que alguien ahí, cercano, fue en busca de algo y lo logró con lucha, con sacrificio”.

“Me pasó a mí, cuando veía a Marcelo Ríos, que fue número uno del mundo”, acota.

A Jarry y Tabilo les tocará ser pareja en dobles debido al ranking por reglamento olímpico, a diferencia de la Copa Davis en la que Massú coloca a Barrios con Tabilo.

“Son las reglas, pero tengo el recuerdo de que en Lima 2022 jugaron y lo hicieron bastante bien”, apunta.

El doble medallista olímpico asegura que “si uno hace las cosas bien, es positivo y escucha, tienes más posibilidades de llegar que una persona negativa que hace las cosas al 50 %” y que todo pasa por “darse la oportunidad de entregarte al máximo y confiar en ti”.