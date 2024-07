Argentina exige los puntos de la polémica derrota en JJOO con Marruecos: FIFA decide el resultado

A llorar a la FIFA… literalmente. La Asociación de Fútbol de Argentina (AFA) recurrió el ente rector del balompié Mundial para exigir los puntos de la polémica derrota en el debut de los JJOO ante Marruecos.

Recordemos que el combinado ‘albiceleste’ cayó 1-2 frente a los africanos, en un partido marcado por los incidentes en la tribuna que obligaron a los jugadores trasandinos a prácticamente ‘arrancar’ hacia camarines, y al gol anulado por VAR contra el cuadro sudamericano una hora y 20 minutos después.

Argentina se sintió totalmente perjudicado con la decisión. A tal punto, que envió un reclamo formal a la Comisión Disciplinaria de FIFA para expresar su repudio, como lo reconoció Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente del organismo.

“Desde la Asociación del Fútbol Argentino ya elevamos el reclamo a la Comisión Disciplinaria de FIFA para que se tomen las medidas reglamentarias pertinentes y se imponga una sanción a quien o quienes corresponda”, explicó Tapia.

Argentina quiere los puntos, FIFA decice

La queja trasandina no es en vano. FIFA es el ente a cargo de los temas disciplinarios del fútbol en los Juegos Olímpicos, por lo que no hay dudas: quieren los puntos del enfrentamiento.

El reconocido medio del vecino país, TyC Sports, detalla que “el reclamo tiene fundamentos y parte de una base irrefutable: el partido se había suspendido parcialmente por la invasión de los hinchas de Marruecos y el arrojo de proyectiles de los que fueron víctimas los jugadores argentinos, quienes debieron irse corriendo a los vestuarios a protegerse”.

“Luego de una hora y media en camarines, el argumento es que no debió haberse reanudado y, por ende, el gol no podía ser anulado. En consecuencia, lo que ha presentado la AFA es el pedido de que le den el partido por ganado”, agregan.

En la misma línea, TyC sostiene que “si bien es una solicitud que pocas veces llega a buen puerto y esta no sería una excepción, la FIFA tendrá que evaluarla”.

“Las fallas fueron de seguridad, no de reglamento. Eso es algo que en la AFA lo tienen claro. Las decisiones arbitrales no están en el ojo de la tormenta, ya que el gol no era lícito por el milimétrico offside de Bruno Amione y, pese a la tardanza, el reglamento dice que el árbitro debe anularlo con todos los jugadores en el campo y no en el vestuario”, cierra el medio trasandino.