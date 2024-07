"Si les duele tanto..": periodista mexicano lanza ácida crítica contra Argentina tras bochorno en JJOO

Bochorno en el fútbol de los Juegos Olímpicos. La selección de Argentina sufrió este miércoles una polémica derrota por 1-2 ante Marruecos en su debut en el grupo B de París 2024.

Primero, el árbitro sueco Glenn Nyberg decidió agregar 15 minutos de descuento en el compromiso. Y segundos de pasado ese tiempo llegó el 2-2 de la ‘albiceleste’ con un cabezazo de Cristian Medina.

No todo pararía allí. Los hinchas presentes en el estadio, principalmente los aficionados marroquíes, invadieron la cancha y lanzaron objetos a la cancha en el Stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne. Ante esto, los futbolistas trasandinos debieron prácticamente ‘arrancar’ hacia el vestuario.

Lo insólito es que el juego no se había terminado y solo había sido interrumpido. Una hora y 15 minutos después de que los jugadores ingresaran a camarines, el juez central revisó el VAR y anuló el tanto argentino. Se disputaron 180 segundos más y el marcador no volvió a moverse.

Un episodio que provocó la ira de toda Argentina. La prensa, el DT Javier Mascherano y hasta Lionel Messi en redes no podían creer lo ocurrido en el estreno olímpico.

Y horas después de este hecho. El periodista guatemalteco-mexicano Álvaro Morales se lanzó con todo hacia la Albiceleste. Al otro lado de la cordillera lo llaman el ‘anti-argentino’.

“15 minutos (de descuento), ¡Qué barbaridad! ¿De qué se trataba? ¿Hasta que pudiera la Selección Argentina?“, arrancó el comunicador.

Tras cartón, Morales no dejó títere con cabeza. Se refirió a momentos polémicos de la selección Argentina en su historia, donde se ha visto beneficiada.

“A ver, si usted es aficionado a la selección Albiceleste y le duele que le digamos lo que sucedió con el gobierno y el partido de Argentina y Perú en el ’78, es su problema. Si le duele cuando le decimos que Maradona era un tramposo que metía la mano y que consumía cocaína, que está en el manual médico de la FIFA como una sustancia que incrementa el rendimiento deportivo y atlético, ese es su problema”, expresó.

“Si le duele al decir que Bilardo quiso hacer trampa metiendo anestesia a las cantimploras del partido de Italia ’90 contra Brasil, sóbese. Si le duele cuando le decimos que Bielsa fracasó con una gran Selección Argentina en la Copa del Mundo de 2002, ese es su problema. Si le duele cuando decimos que en una final del Mundial también Messi e Higuaín fallaron de frente al arco -viven en un country como dicen ustedes, nosotros diríamos en un fraccionamiento o en un club de golf-, ese es su problema”, complementó continuó Morales.

En la misma línea, uno de los conductores de ‘Fútbol Picante’ de ESPN apuntó cómo Argentina se vio favorecida en el Mundial de Qatar 2022, certamen donde ganó el título.

“Si les duele cuando les decimos que ha sido Di María, ‘Dibu’ (Martínez) y otros jugadores los que llevan el peso de la Selección y no Messi, y que en el Mundial de Qatar, donde es el grupo dueño del PSG que en ese momento estaba enojado con Mbappé, pero contento con Messi, y se marcaron cinco penales que no debieron marcarse; si les duele tanto todo eso, yo les pido una cosa: ganen sin polémica, ganen sin escándalo, no hagan trampa“, aseveró.

“Si les duele tanto las críticas o que no puedan doblegarnos a nosotros que siempre estamos del lado de la verdad, ese es su problema, no el nuestro”, finalizó en registro que no tardó en viralizarse en redes.