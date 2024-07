Roban a campeón olímpico de BMX antes de competir en París 2024: desvalijaron vehículo y equipos

Al actual campeón olímpico de BMX, el australiano Logan Martin, le robaron parte de su equipo en la previa de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Un número indeterminado de ladrones irrumpieron en una furgoneta del equipo oceánico en la ciudad de Bruselas (Bélgica), en lo que era la escala previa a llegar a la capital francesa.

Martin publicó un video en Instagram este miércoles, donde muestra la ventana del lado del pasajero del vehículo destrozada y a agentes de la policía belga hablando con un miembro de la delegación australiana.

“Anoche asaltaron nuestra furgoneta”, dijo el medallista de oro en Tokio 2020.

“Afortunadamente mis bicicletas no estaban allí, aunque mis herramientas para bicicletas estaban allí con algunas cosas dentro. Qué comienzo más loco para el viaje”, agregó el actual campeón olímpico de BMX.

Logan Martin, que ganó el oro en Tokio por delante del venezolano Daniel Dhers, también perdió su billetera.

Vale señalar que el equipo australiano estaba en Bruselas para realizar un campo de entrenamiento antes de partir hacia París, donde el atleta debe competir este 30 de julio.

Logan Martin has revealed that an Aussie team vehicle was broken into just days away from the Opening Ceremony.

DETAILS ➡️ https://t.co/PPJ2lmgaFL

(🎥: loganmartinbmx/IG) pic.twitter.com/0WMQI6a1Dq

— CODE Sports (@codesportsau) July 24, 2024