Atletas de la Villa Olímpica en París 2024 hacen llamado a la paz: "Dale una oportunidad"

Cientos de atletas que representan a deportistas de los territorios de los 206 Comités Olímpicos Nacionales (CON) hicieron este lunes un llamado desde la Villa Olímpica a promover la paz a cuatro días de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París.

Vestidos con bufandas con el mensaje ‘Dale una oportunidad a la paz’ y con banderas en sus manos en las que lucían el mismo mensaje, muchos de los deportistas que participarán en los Juegos Olímpicos, y que además pertenecen a países que están actualmente en conflicto o en guerra entre sí, mostraron al mundo un mensaje de entendimiento.

Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), presente en el acto, recordó la importancia que tienen los Juegos Olímpicos a la hora de resaltar la importancia que tiene la paz y el entendimiento entre los pueblos.

Desde la Villa Olímpica, Bach aseguró que “cuando nuestro fundador, Pierre de Coubertin, revivió los Juegos Olímpicos hace 130 años, aquí mismo, en París, los vio como una forma de promover la paz entre todas las naciones y pueblos del mundo. Fue un verdadero embajador de la paz. Hoy, ustedes, los atletas olímpicos, son los embajadores de la paz de nuestro tiempo”.

“Ustedes, los atletas olímpicos, nos muestran cómo sería nuestro mundo si todos viviéramos con el mismo espíritu olímpico de coexistencia pacífica”, dijo Bach.

Agregó que los deportistas olímpicos “competirán ferozmente unos contra otros. Al mismo tiempo, conviven pacíficamente bajo un mismo techo, aquí en la Villa Olímpica. Respetan las mismas reglas y, lo que es más importante, se respetan mutuamente. De este modo, están enviando un rotundo mensaje de paz desde París al mundo”, añadió.

Al mismo tiempo, invitó a los atletas a extender su llamamiento a la paz hacia todos sus seguidores, familiares y amigos que estén en sus casas para que las voces de todos “se conviertan en una sola” y que resuenen en todo el mundo.

“Que este llamamiento inspire a todos los líderes políticos del mundo a actuar por la paz”, finalizó el presidente del COI.

✌️ Give peace a chance!

Amazing to see athletes across the world calling for peace from the Olympic Village at @Paris2024. 🌎

Today's Olympic Truce Mural inauguration symbolises peace and the power of the Olympic Games to unite the world. 🕊️

#GivePeaceAChance #Paris2024 pic.twitter.com/joc1nBMrNu

— Athlete365 (@Athlete365) July 22, 2024