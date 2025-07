Lamborghini queda envuelto en llamas tras accidente en el GT World Challenge: piloto resulta ileso

Un verdadero milagro se vivió este fin de semana en el GT World Challenge Europe Sprint Cup, cuando un piloto resultó ileso luego de que su Lamborghini sufriera un accidente y quedara envuelto en llamas.

El piloto Georgi Donczew, que conducía un Lamborghini Huracán GT3 del equipo Grasser Racing Team, tuvo un fuerte impacto contra la barrera de contención del circuito Misano, en Italia. El búlgaro perdió el control de su auto, luego de que fuera alcanzado por el BMW de Darren Leung.

El choque se produjo cuando iban 12 minutos de carrera y Marvin Kirchhofer estaba liderando la competencia con su McLaren. Era seguido en la general por Raffaele Marciello con su BMW y Maro Engel, con su Mercedes. Donczew, en cambio, era sexto de la Copa Bronce.

En la curva 11, Leung tocó la parte trasera del Lamborghini Huracán que de inmediato golpeó con una barrera en el interior del circuito para después cruzar el trazado completamente destruido.

Desde el primer impacto, el vehículo desprendió una fuerte llama mientras cruzaba la pista hasta quedar detenido en la trampa de arena del lado opuesto al choque.

Pese a la espectacularidad del accidente, las medidas de seguridad cumplieron su función y Georgi Donczew logró abrir la puerta de su coche y salir de la zona de peligro sin un rasguño.

El equipo Grasser Racing Team y los organizadores confirmaron horas más tarde que el piloto búlgaro se encontraba en perfecto estado. Eso sí, el Lamborghini quedó destruido tras el accidente.

Darren Leung, habló con GT World Challenge Europe y aseguró que fue a ver si su colega estaba bien y a disculparse.

“Me alegra que haya salido del coche rápidamente. Tengo que volver a revisar las repeticiones; es difícil opinar sobre este accidente. Creo que hubo cierta confusión entre nosotros. Fue un contacto muy leve, pero que tuvo graves consecuencias. Es una lástima”, aseguró el británico.

