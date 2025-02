Esposa de Michael Schumacher se indigna con sanciones a extorsionadores: "Demasiado indulgentes"

VER RESUMEN Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile Corinna Schumacher, esposa del legendario piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher, ha manifestado su indignación por las condenas aplicadas a los involucrados en el caso de chantaje que intentó extorsionar a la familia Schumacher exigiendo 15 millones de euros a cambio de no publicar archivos confidenciales del expiloto. Las sentencias consideradas como "demasiado indulgentes" han llevado a la presentación de un recurso de apelación por parte de la familia, especialmente en el caso de Markus Fritsche, quien fue señalado como el posible "cerebro" de la operación. El caso, que involucra robo de discos duros con información privada de Schumacher, ha generado una controversia significativa, y la familia busca que Fritsche sea considerado coautor del intento de extorsión.

Corinna Schumacher, esposa del legendario piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher, habló por primera vez tras el veredicto en el caso de chantaje que involucró la difusión de archivos privados del siete veces campeón del mundo, reflejando indignación por las condenas aplicadas a los implicados.

La líder de la reconocida familia alemana ha calificado las sentencias como “demasiado indulgentes” y ha presentado un recurso de apelación ante la justicia en Alemania.

Se trata del reconocido caso que involucra a un grupo de individuos que intentó extorsionar a la familia Schumacher, exigiendo 15 millones de euros a cambio de no publicar cerca de 1.500 archivos confidenciales del expiloto, postrado hace más de una década.

Entre el material figuraban fotografías, videos y registros médicos sensibles del expiloto, cuya salud se ha mantenido en estricta reserva desde el grave accidente de esquí que sufrió en 2013.

Las condenas y la apelación de la familia

El tribunal alemán encargado del caso condenó la semana pasada a Yilmaz Tozturkan, un portero de discoteca de 53 años, a tres años de prisión por liderar el chantaje.

Su hijo, Daniel Lins, de 30 años, recibió una pena de seis meses en suspenso, mientras que Markus Fritsche, ex guardaespaldas de la familia y señalado como el posible “cerebro” de la operación, fue sentenciado a dos años de prisión, también en suspenso.

Ante este fallo, la familia Schumacher expresó su descontento y presentó una apelación. En un comunicado publicado por el diario alemán Bild , Corinna Schumacher enfatizó su inconformidad con la sentencia impuesta a Fritsche:

“Hemos apelado contra lo que consideramos una sentencia demasiado indulgente para el Sr. F. En mi opinión, él fue el cerebro detrás de todo esto. Lo que más me sigue sorprendiendo es la enorme violación de la confianza. Debería recibir un castigo para disuadir a cualquier posible imitador”, asegura el texto conocido este martes.

Por su parte, el abogado de la familia, Thilo Damm, criticó la decisión del tribunal, argumentando que Fritsche no debería ser considerado solo como cómplice, sino como coautor del delito. “No compartimos todas las declaraciones del tribunal, en particular que el Sr. F. solo está acusado de ayudar e instigar y no de complicidad. Puede asumir que agotaremos todos los recursos legales disponibles”, afirmó.

Un robo de alto impacto a la familia Schumacher

Según la investigación, el complot se gestó a partir del robo de discos duros que contenían información privada de Schumacher, incluidos sus registros médicos.

De acuerdo con los informes judiciales, Tozturkan y su hijo habrían utilizado este material para elaborar un correo electrónico anónimo con la demanda de dinero. Durante el juicio, Tozturkan admitió su responsabilidad y declaró: “Estoy muy apenado y avergonzado. Asumiré la responsabilidad de lo que he hecho”.

El periódico alemán Der Spiegel reveló que el material sustraído incluye 900 imágenes y 583 videos del expiloto. Según el fiscal Daniel Müller, citado por el medio, en los archivos se puede ver a Schumacher en diversas situaciones de vulnerabilidad, algunas de ellas en cama, en silla de ruedas, e incluso conectadas a equipos médicos.

Tras la presentación del recurso, el caso continúa en manos del tribunal de distrito de Wuppertal, en Renania del Norte-Westfalia, donde la familia Schumacher busca que Markus Fritsche sea considerado como coautor del intento de extorsión.