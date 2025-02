Auto quedó destrozado: piloto voló por los aires tras violenta colisión en las 500 millas de Daytona

Una escalofriante imagen dejó un choque registrado en las 500 millas de Daytona, evento norteamericano de automovilismo donde el piloto Ryan Preece del equipo RFK Racing, voló por los aires tras colisionar y sacar la peor parte en la carrera.

Abordo de su Ford N°60, Preece se precipitó por los aires tras recibir todo el impacto de una colisión que él no provocó, luego de un tumulto generado a 5 vueltas para el desenlace de la carrera.

Quien inició el choque fue Christopher Bell, quien perdió el control de su vehículo e impactó de lleno la pared de la carrera,

, lugar donde pasó a llevar al grupo de avanzada del evento.

Fue en ese momento que Preece saltó por los aires y aterrizó sobre las ruedas. La colisión fue tan fuerte que saltaron chispas y el parachoques del Ford quedó totalmente destruido, pero afortunadamente el piloto no resultó con mayores problemas físicos.

Posterior a lo sucedido, Ryan habló con los medios presentes y detalló que “cuando el auto despegó así, todo lo que pensaba era en mi hija. Tengo la suerte de poder contarla, pero nos estamos acercando mucho a alguien que no pueda hacerlo. Estoy muy agradecido”.

Cabe destacar que quien se quedó con la carrera fue William Byron, quien en su Chevrolet N°24 concretó una tremenda remontada para quedarse con las 500 millas de Daytona.

A look at the incident on Lap 196 of the #DAYTONA500. pic.twitter.com/6OJa154GZC

— NASCAR (@NASCAR) February 17, 2025