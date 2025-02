Ex presidente de la F1 arremete contra Hamilton y su llegada a Ferrari: "No durará dos temporadas"

VER RESUMEN Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile Lewis Hamilton ha causado revuelo en la Fórmula 1 al convertirse en el nuevo rostro de Ferrari, generando expectativas entre sus seguidores pero también críticas de detractores como Bernie Ecclestone. El ex presidente de la F1 expresó dudas sobre el éxito de Hamilton en Ferrari, sugiriendo que el piloto británico podría no recibir la misma atención que en su equipo anterior debido a la preferencia por su compañero Charles Leclerc. Ecclestone incluso insinuó que Hamilton podría estar perdiendo motivación tras sus siete títulos mundiales. A pesar de estas críticas, Hamilton ha llamado la atención en Ferrari con solo unos pocos entrenamientos, preparándose para la nueva temporada de la Fórmula 1.

Lewis Hamilton ha generado gran expectativa en el mundo de la Fórmula 1, luego de dar un nuevo paso en su carrera y convertirse en el nuevo rostro de Ferrari en el ‘Gran Circo’.

No obstante, así como tiene a sus seguidores vueltos locos con su llegada a la mítica ‘Scuderia’, también existen algunos detractores que no ven con buenos ojos el cambio de equipo del multicampeón de la F1 (7 títulos) a Ferrari.

Uno de esos detractores es Bernie Ecclestone, ex presidente de la Fórmula 1, quien en conversación con The Telegraph, hecho por tierra las opciones de que Hamilton acabe de buena manera su contrato por dos años en Ferrari.

En sus primeras palabras, Ecclestone detalló que “Piero Ferrari, que es el quien lo llevó hasta allí, aún cree que han hecho algo correcto. Espero que lo hayan hecho. Espero que no se hayan lanzado de repente y acaben deseando no haberlo hecho. Él no durará las dos temporadas de contrato en Ferrari”.

“No creo que Lewis tenga la misma atención en Ferrari. Primero, el equipo está contento con Charles Leclerc, su compañero de equipo. Charles habla su idioma, así que cuidarán de él. Incluso aunque Lewis lo haga bien, seguirá teniendo muchos enemigos, porque es el recién llegado”, vaticinó Ecclestone.

Más tarde siguió en esa línea asegurando que “tengo mi teoría al respecto. No se trata de la edad de los pilotos, sino de cuánto tiempo llevan haciendo lo mismo”.

“He pensado, respecto a Lewis: ‘Se está cansando. Ha perdido la motivación’. Si nunca hubiera ganado un campeonato mundial, podría ser diferente, porque entonces tendría un incentivo para ganar uno, pero ha ganado siete“, cerró.

Declaraciones totalmente contrarias a lo que busca Lewis Hamilton en Ferrari, ya que con solo un par de entrenamientos en la ‘Scuderia’, ya ha logrado llamar la atención a un mes para que comience la nueva temporada en la Fórmula 1.