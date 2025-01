Japonés Hirakawa ’amenaza’ a Colapinto: serán rivales directos en equipo Alpine de Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto firmó un contrato multianual con Alpine, escudería en la que partirá como reserva, a la par del japonés Ryo Hirakawa en la temporada 2025 de la Fórmula 1.

Pero el nipón expresó su meta para la próxima campaña con el equipo francés y, con contundencia, le dejó una advertencia al trasandino.

“Mi objetivo final es competir en la Fórmula 1 como piloto a tiempo completo. Con cada sesión de F1 que he tenido, me siento más confiado”, comentó el japonés.

“En Abu Dhabi hice tiempos decentes a pesar de rodar poco con McLaren. Mi actuación en el test de Haas también fue bien recibida. Aunque todavía no estoy familiarizado con el coche de Alpine, confío en adaptarme rápidamente”, agregó Hirakawa.

El japonés, bicampeón en la categoría Hypercar del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) con Toyota, conducirá el monoplaza galo en los entrenamientos en el Gran Premio de Japón.

“Suzuka será decisivo, mi objetivo es mostrar un buen rendimiento allí”, expresó en nipón.

Cabe recordar que un piloto reserva de la Fórmula 1 significa, tal como marca su nombre, ser suplente de los titulares. Por lo anterior, Colapinto como Hirakawa serán reemplazantes de Pierre Gasly y Jack Doohan y serán rivales directos durante la temporada.

