Brutal accidente en el Rally Dakar: auto voló tras choque y piloto debió ser evacuado en helicóptero

La edición 2025 del Rally Dakar puso en evidencia porque la carrera es considerada una de las más difíciles del mundo, luego del brutal accidente protagonizado por el piloto francés Guerlain Chicherit.

En su decimocuarta participación en el certamen, el galo impactó al perder el control de su automóvil con un desnivel y que el vehículo saliera eyectado por los aires.

Fue este sábado, durante la sexta etapa -entre Hail y Al Duwadimi- que Chicherit sufrió su traspié que lo terminó sacando del Dakar 2025.

Según informó la propia organización de la carrera, Chicherit y su copiloto Alex Winocq tuvieron que ser asistidos en helicóptero debido a las lesiones sufridas.

“Volcaron en torno al km 16 de la especial de hoy. Aunque salieron ilesos, el piloto sentía un dolor en las cervicales, por lo que ha pedido su evacuación en helicóptero a Hail”, detallaron desde el Rally Dakar.

🚗 This was what was left of @GChicherit and Alex Winocq's car after their crash. Chicherit reported neck pain, and the duo had to withdraw from the race. Wishing them both a swift recovery. 💪#Dakar2025 #DakarInSaudi 🚗 pic.twitter.com/SFsobU03Xz

— DAKAR RALLY (@dakar) January 11, 2025