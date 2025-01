Nacho Cornejo remata tercero en etapa 4 del Dakar y con Quintanilla se afianzan en ’Top 10’ de motos

El piloto chileno José Ignacio Cornejo tuvo una gran actuación este martes en el Rally Dakar, rematando tercero en la etapa maratón -y cuarta- de la carrera más difícil del mundo.

‘Nacho’ completó los 588 kilómetros entre Al Henakiyah y Alula en 05h 18′ 22”, solo por detrás del australiano Daniel Sanders (05h 10′ 33”) y el español Tosha Schareina (05h 10′ 48”) en las motos.

Un poco más atrás, en el octavo puesto de la etapa, finalizó el también chileno Pablo Quintanilla con un tiempo de 05h 23′ 11”.

Con estos resultados, ambos pilotos nacionales siguen entre los diez mejores de la categoría motos en el Rally Dakar 2025.

‘Quintafondo’ se mantiene séptimo en la general, con un tiempo total de 25h 48′ 47” y a 33 minutos del líder. Cornejo, en tanto, está noveno con un crono acumulado de 26h 09′ 34”.

El australiano Daniel Sanders (25h 15′ 33”) no afloja y se mantiene puntero, aunque ahora está a 13 minutos del español Tosha Schareina (25h 28′ 59”). El podio parcial lo completa el botsuano Ross Branch (25h 41′ 43”).

🏁 Stage 4️⃣ – Bikes 🏍

Provisional top 3:

🥇 Daniel Sanders

🥈 Tosha Schareina

🥉 Nacho Cornejo

2'33" behind Schareina at km 383, Sanders surged to claim the stage, finishing the special with 15 seconds in hand over the Spaniard. Nacho Cornejo took third (+7’49”). Sanders has… pic.twitter.com/0gtolLKoAy

— DAKAR RALLY (@dakar) January 8, 2025