Chilenos se roban las miradas en Rally Dakar: ingresaron extenuados a sus carpas en pleno desierto

El Rally Dakar está en pleno desarrollo en su quinto día de competencia y los chilenos están dando la sorpresa en suelo árabe en las dunas que han provocado más de un dolor de cabeza a los mejores pilotos de la disciplina en Arabia Saudita.

Aunque no todo ha sido alegría para los chilenos, debido al fuerte reclamo que realizó en la jornada de ayer Ignacio ‘Nacho’ Cornejo, quien arremetió contra la organización del Rally Dakar debido a la pérdida de la hoja de ruta para diversos pilotos y que el favoritismo y las soluciones se las entregaban a algunos en específico, dejando de lado a expertos exponentes como el nacional.

A pesar de eso, Cornejo se las arregló para alcanzar el tercer lugar en la etapa de día miércoles y así quedar noveno en la general.

Para calmar las tensiones entre el nacional y la organización, la página oficial del Rally Dakar subió imágenes de cómo llegaron dos chilenos a sus lugares de descanso en pleno desierto de Arabia Saudita, donde se ve a Cornejo y a Pablo Quintanilla llegar a unas gigantescas carpas donde se encontraban otros pilotos internacionales.

Ambos fueron bien recibidos en sus respectivos lugares, situación destacada por el Rally Dakar, competencia en donde los chilenos están dando pelea por ascender al podio en sus respectivas categorías.

Sure there's space @nachocornejo11 come on in!#Dakar2025 pic.twitter.com/AmTROfFrPW

— DAKAR RALLY (@dakar) January 8, 2025