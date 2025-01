Sébastien Loeb sufrió violento volcamiento y está en duda su continuidad en Rally Dakar 2025

El Rally Dakar celebrado en las arenas del desierto de Arabia Saudita no ha perdonado a los pilotos que dan vida a la extenuante competición, muestra de ello fue la abrupta salida del ‘Rey’ Carlos Sainz, quien abandonó la carrera debido a los graves destrozos de su Ford Raptor.

No obstante, en la jornada de este martes se volvieron a vivir momentos de tensión, luego del fuerte volcamiento que sufrió el histórico Sébastien Loeb, quien iba por todo para quedarse con la edición del 2025 y que ahora sus opciones penden de un hilo.

Tanto Loeb como su copiloto, Fabian Lurquin, perdieron el control de su Dacia Sandrider, precipitándose en las arenas del desierto árabe.

Afortunadamente nada les pasó a ellos físicamente, pero su vehículo quedó con destrozos importantes, además de perder cerca de 50 minutos en la tabla general, algo que los obliga a distanciarse a una de los puestos de avanzada en su categoría.

El ganador de 5 mundiales de WRC no quiere perder pisada a los de adelante, pero hay que ver como termina la etapa de día martes en su Dacia, auto que quedó muy perjudicado tras el impacto con las dunas.

😱 Here is how @SebastienLoeb and @FabianLurquin crashed earlier on Stage 3. Fortunately they managed to get back on track. 🚘

🎥 @KSAF_SAMF

#Dakar2025 #DakarInSaudi pic.twitter.com/xu7uePOpjR

— DAKAR RALLY (@dakar) January 7, 2025