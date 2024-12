Bombazo en el paddock: Max Verstappen no oculta conversaciones con Mercedes para cambiar de Team en F1

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial El neerlandés Max Verstappen se consagró tetracampeón consecutivo de la Fórmula 1 en el 2024 a pesar de los sobresaltos en Red Bull, donde McLaren presionó con Lando Norris. Su nombre sonó en diversas escuderías, destacando Mercedes tras la salida de Lewis Hamilton a Ferrari. Verstappen confirmó conversaciones con Toto Wolff, jefe de Mercedes, abriendo la puerta a un posible cambio al finalizar su contrato con Red Bull. Aunque aseguró su felicidad en Red Bull y no tener intenciones de cambio para esta temporada, dejó abierta la posibilidad para el futuro. Desarrollado por BioBioChile

El neerlandés Max Verstappen supo liderar el 2024 en la Fórmula 1 y a pesar de que pasó algunos sobresaltos, logró imponerse y quedarse con su tetracampeonato de manera consecutiva, toda una hazaña en el ‘Gran Circo’.

No obstante, su nombre durante la temporada comenzó a sonar en diversas escuderías, luego de los problemas que mostró Red Bull en el final de la temporada, donde McLaren puso presión e intentó arrebatarle el título de la mano de Lando Norris.

Entre las franquicias que sonó con más fuerza fue Mercedes, elenco que viene de perder a su legendario piloto, Lewis Hamilton, quien acaba de arribar a Ferrari.

Sin embargo, el propio Verstappen reveló que tuvieron conversaciones concretas con Toto Wolff, jefe de equipo de los alemanes, algo que le abrió la ilusión de poder dar un cambio cuando finalice contrato con Red Bull.

Conversaciones con Mercedes

En sus palabras, Max reconoció que “mira, por supuesto que siempre hablamos el uno con el otro. Y no miento sobre el hecho de que nos hemos sentado juntos. Pero eso no es un problema en sí mismo. Al final, me gusta mucho donde estoy sentado hoy”.

En declaraciones recogidas por 20 Minutos, Verstappen también detalló que “quieres tener a los pilotos más rápidos en tu coche. Y, por supuesto, muchas cosas influyen en su decisión de elegir a un nuevo piloto. Los grandes equipos siempre son interesantes”.

Eso sí, aseguró que este año su intención no era cambiarse de equipo.

Así lo dio a entender al destacar que “no es la intención, pero nunca se sabe lo que puede pasar el año que viene o dentro de dos años. Tampoco puedes controlar eso. Así que tampoco pienso mucho en ello”.

Por último, dejó en claro que en Red Bull: “Estoy muy contento. Hemos ganado otro campeonato. Por supuesto, hay que hacer mejoras en el coche. Pero creo que eso es muy lógico. Me siento bien con el equipo. Puedo ser yo mismo”.