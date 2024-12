Red Bull definirá este lunes el futuro de Checo: la postura de Pérez y el piloto que tomaría su lugar

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial Red Bull decidirá el futuro de Sergio ‘Checo’ Pérez el lunes tras una temporada 2024 complicada, según Helmut Marko. La decisión se tomará después de una reunión y se comunicará a finales de la próxima semana. ‘Checo’ Pérez, tras un año frustrante, se muestra tranquilo y optimista sobre su futuro en la Fórmula 1. Liam Lawson suena como posible reemplazo de Pérez, superando a Yuki Tsunoda y Franco Colapinto. Desarrollado por BioBioChile

Helmut Marko, asesor de Red Bull, reveló que la escudería austriaca tomará este lunes una decisión sobre el futuro de Sergio ‘Checo’ Pérez, tras una temporada 2024 para el olvido del piloto mexicano.

Helmut indicó a Motorsport.com que en las próximas horas se llevará a cabo “una gran consulta (con la plana mayor) y en ella se discutirán todos los hechos. Al final de eso, se tomará una decisión“.

Agregó que en la reunión con los jefes de Red Bull “se discutirán todos los hechos y se decidirá sobre ambos equipos, las alineaciones de ambos equipos se decidirán mañana”.

Respecto a la decisión que se tome, el asesor aclaró que la oficialización no se haría de manera inmediata, sino que sería comunicada a fines de la próxima semana. “Ese es actualmente el plan, sí”, dijo.

La postura de ‘Checo’ tras un opaco Mundial 2024

Tras abandonar en el arranque del GP de Abu Dhabi, por problemas mecánicos, ‘Checo’ Pérez admitió que no sabe “qué va a pasar“, tras “un año frustrante y difícil”.

“No ha sido un gran año y queríamos un mejor resultado, pero al final, probablemente ha sido un resumen de toda la temporada… Hasta cierto punto estoy aliviado de que se haya acabado esta temporada”, dijo.

“Estoy muy tranquilo porque lo he dado todo, de principio a fin. Al final, las cosas no han salido bien esta temporada pero nunca ha sido por falta de ganas o falta de profesionalismo o nada de eso. Entonces cuando tú lo das todo y dejas todo de ti, creo que es la forma en la que un deportista puede estar tranquilo, y así estoy, tranquilo con lo que venga y bueno veremos a ver qué pasa, me tendré que reunir con el equipo para ver qué dirección tomamos”, complementó.

En la misma línea, el mexicano respira optimismo: “Sin duda, yo creo que tenemos muchas cosas pendientes en la F1, no diría que es el fin, al final, esto ha sido ya mucho más grande que el piloto, ha sido todo un país, un continente detrás mío que, todavía nos quedan momentos importantes a todos, entonces veremos qué pasa, pero estoy seguro que no será el final”,

El piloto que suena con fuerza para tomar el lugar de ‘Checo’

Liam Lawson sería el elegido de Red Bull para que ocupe el asiento de Sergio Pérez, de no llegar a acuerdo con el mexicano, y se convertirá en el compañero de Max Verstappen en 2025, según reveló el periodista italiano Roberto Chinchero en Motorsport.

El neozelandés le ganó la pulseada a su compañero de equipo en VCARB, Yuki Tsunoda, y a un Franco Colapinto, que había impresionado a los directivos de Red Bull, pero que fue decayendo en consideración al mismo tiempo que sufrió algunos accidentes al final de la temporada.