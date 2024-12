McLaren se luce en libres del GP de Abu Dhabi e irradia confianza de cara al desenlace de Fórmula 1

El inglés Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, los dos pilotos de McLaren, dominaron el segundo entrenamiento libre del Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1.

El equipo británico, que se jugará el título de constructores con Ferrari en la última carrera del año, brilló este viernes en el circuito de Yas Marina (Emiratos Árabes) durante la segunda tanda de prácticas.

En su mejor vuelta, Norris cubrió los 5.281 metros de la pista en un minuto, 23 segundos y 517 milésimas, 234 menos que Norris y con un ventaja de 462 sobre el alemán Nico Hülkenberg (Haas), en una sesión que arrancó de día y concluyó con luz artificial.

Cabe recordar que McLaren lidera el Mundial de constructores de Fórmula 1 con 21 puntos de ventaja sobre Ferrari, con una cosecha de 640 unidades frente a 619 de la ‘Scudería’.

Mientras, Norris aventaja en ocho (349-341) al monegasco Charles Leclerc (Ferrari) -sexto en el segundo ensayo, a 684 milésimas del anterior- en la lucha por el segundo puesto de un campeonato que ya ganó matemáticamente hace dos fines de semana el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

El español Carlos Sainz (Ferrari), que no había salido en el primer entrenamiento -en el que lo sustituyó Arthur Leclerc, el hermano pequeño de su compañero- marcó el cuarto tiempo, a 582 milésimas de Norris.

