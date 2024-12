Fórmula 1: Alpine se despide de Ocon luego de provocar accidente que sacó del GP de Qatar a Colapinto

Después del Gran Premio de Qatar de este fin de semana, marcado por el accidente tempranero que afectó al argentino Franco Colapinto, la escudería Alpine decidió desvincular a Esteban Ocon, quien provocó el mencionado choque.

La noticia se conoce a falta de una fecha para el final de la temporada 2024 de la Fórmula 1 que coronó por tercera vez consecutiva al neerlandés de Red Bull, Max Verstappen.

La salida de Ocon de manera anticipada termina de confirmar los rumores que se habían instalado hace unos días. De esta manera, en Abu Dhabi habrá un nuevo piloto, porque el reemplazante será el novato Jack Doohan.

Tras el GP de Qatar, Oliver Oakes, director de Alpine, había marcado de antemano: “Ha habido una discusión, todavía no hay una respuesta definitiva, pero hemos hablado de ello. Es un poco complejo, obviamente a él también le gustaría salir antes. Creo que viene de todas partes”.

Con esta determinación, Ocon quedará liberado para poder hacer las pruebas de postemporada con Haas, escudería para la que correrá en la próxima temporada. Por eso, más allá de que se da antes de lo previsto en un principio, las dos partes salen beneficiadas de esta situación.

Thank you, Esteban ❤ ​

​We've shared some special memories together and wish you all the best for your next chapter. pic.twitter.com/PXdHdAjIRv

— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) December 2, 2024