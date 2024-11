Vehículo chocó con barrera y estalló: brutal accidente interrumpió Campeonato de Pista en Paraguay

Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

En la última fecha del Campeonato de Pista CAP en Paraguay, en el Autódromo Rubén Dumont de Capiatá, se produjo un brutal accidente entre dos vehículos que terminaron estrellándose contra una barrera de contención. El choque provocó que el motor de uno de los automóviles estallara, generando momentos de pánico cerca de la pista, y un tercer piloto se vio involucrado al no poder frenar a tiempo. A pesar de la magnitud del accidente, según el medio local Noticias del 6, no hubo víctimas fatales, aunque varias personas resultaron heridas. Los dos pilotos principales fueron trasladados al Hospital Universo de San Lorenzo sin lesiones graves, pero no se brindaron detalles sobre la gravedad de las lesiones de los involucrados.