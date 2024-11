Franco Colapinto sufre grave choque en calificación en GP Las Vegas: es duda para correr este domingo

El piloto argentino Franco Colapinto (Williams) sufrió un impresionante y grave choque al estrellar su auto contra el muro en el Gran Premio de Las Vegas, durante los últimos segundos de la segunda clasificación.

Colapinto, que terminó décimo cuarto, tocó la parte izquierda del muro al inicio de la curva dieciséis, en un lugar muy estrecho del circuito, lo que lanzó al monoplaza hacia el costado contrario, estrellándose al inicio de la larga recta de atrás del circuito de la meca del juego.

El piloto, que dijo por la radio que estaba bien y que salió del monoplaza por su propio pie, fue obligado a subirse al coche médico, tras el fuerte impacto que tuvo en esa curva, en la que los vehículos empiezan una recta en la que se pisa a fondo el acelerador durante varios segundos.

Tras el fuerte accidente, Williams informó a través de redes sociales que el choque de Franco Colapinto se dio a más de 50 G (es decir una presión de la gravedad 50 veces fuerte que lo normal) y que será evaluado para ver si podría correr el GP de Las Vegas de este domingo.

“Un impacto de esta magnitud es obviamente significativo y severo y será necesario evaluarlo nuevamente mañana antes de que sepamos si está listo para competir”, aseguró la escudería británica.

Agregaron que “la salud de Franco es lo único que importa y nos alegra que, por lo demás, esté bien”.

La bandera roja impidió a los pilotos firmar un tiempo final y retrasó la Q3, la que finalmente se realizó y dejó a George Russel (Mercedes) como vencedor, seguido por el piloto de Ferrari, Carlos Sainz.

Por su parte, ni el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull), décimo sexto, ni el español Fernando Alonso (Aston Martin), décimo séptimo, pudieron pasar de la calificación 1.

Russell firmó un tiempo de 1:32.312 con el que destrozó a los demás competidores en una clasificación en la que sólo Sainz pudo acercarse al nivel del británico.

Por su parte, el neerlandés Max Verstappen, líder del Mundial y que solo necesita igualar o incluso perder dos puntos respecto al británico Lando Norris (McLaren) para coronarse como campeón del mundo por cuarta vez, saldrá quinto, una posición por delante de Norris.

