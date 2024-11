Franklin Reyes, amo y señor del Drift en Chile: inicios, proyección y el golpe de no asistir a Mundial

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial El Drifting, un estilo de conducción que consiste en derrapar los vehículos para formar un ángulo con la dirección de movimiento, se ha convertido en una disciplina motorizada propia desde finales de los 90, con pilotos especializados y campeonatos de estilo en lugar de competencias por tiempo. En Chile, Franklin Reyes destaca como el principal exponente, siendo nueve veces campeón nacional, monarca sudamericano tres veces consecutivas y Top 16 en Estados Unidos. Reyes, propietario del taller 'Next Level', ha logrado importantes hitos, como obtener la Licencia Internacional Profesional de la FIA y destacar en el 'Ultimate Drift' de Brasil. Sin embargo, pese a su esfuerzo por representar a Chile en el Mundial FIA 2024 en Valencia, España, no pudo reunir los fondos necesarios, evidenciando la falta de apoyo financiero. A pesar de ello, Franklin Reyes busca inspirar a otros y demostrar que con esfuerzo y dedicación, cualquier persona puede alcanzar sus metas en este deporte. Desarrollado por BioBioChile

El Drifting o Drift es un estilo de conducción de vehículos que consiste en ‘sobrevirar’, es decir, derrapar de manera que el vehículo forme un ángulo con la dirección de movimiento hacia un lado.

Como deporte de motor, se convirtió en una disciplina propia a fines de la década de los 1990, con pilotos especialmente entrenados, con automóviles preparados para mantener derrapes controlados a altas velocidades y campeonatos en los que no se compite por tiempo sino por estilo. La mayoría de automóviles de Drift suelen ser de tracción trasera, pero también pueden ser de tracción integral a las cuatro ruedas.

Y el principal exponente de esta disciplina tuerca en Chile es Franklin Reyes, nueve veces campeón nacional, monarca sudamericano tres veces consecutivas y Top 16 en Estados Unidos.

Este técnico mecánico, dueño de su propio taller ‘Next Level’, habló con BioBioChile sobre sus inicios, su desarrollo como piloto profesional de Drifting y el golpe de no poder participar del Mundial FIA 2024 en Valencia, España.

“Mis inicios fueron en la calle”

El deportista de 29 años comentó sobre sus inicios que “el Drift en Chile costó que fuera conocido. He tenido una larga carrera, llevó más de 10 años y mis inicios fueron en la calle, lamentablemente hay que decirlo, es una verdad, y hoy en día está todo más profesionalizado”.

“Los autódromos abren ahora las puertas para el Drift, ya que antes era cero posibilidades de que un autódromo brindará las prestaciones de hacer Drift en sus pistas. Hoy ya se demostró que de no hay daño en los autódromos por hacer esto y los municipios ya están accediendo a eso, que es muy bueno”, agregó.

Además, el piloto criollo reveló que “tengo mi propio taller. Partí con un Chevette y hoy en día tengo un Dodge Charger, hay que ir escalón por escalón y nunca bajar los brazos, hay que remar siempre”.

Licencia FIA e histórica participación en Brasil

En 2022, Franklin logró obtener su Licencia Internacional Profesional otorgada por la FIA (Federación Internacional del Automóvil), siendo el único piloto chileno inscrito representando a esta disciplina en dicha federación.

Con esto en sus manos, Reyes logró convertirse en el primer representante nacional en defender al país en el exterior. Destacó el año pasado en el ‘Ultimate Drift’ de Brasil.

“Hubo harto nervio, porque necesitábamos tener la licencia FIA, que ya era una meta, la obtuvimos y con eso obtuvimos el pase verde para poder ir a Brasil, donde allí corren pilotos de Fórmula Drift, que es como la F1 de esta disciplina, es lo máximo de lo máximo, y poder compartir con ellos es algo de lo que quedo totalmente pagado”, dijo.

“Poderme traer un cuarto lugar de allá, después de hacer con el equipo 26.000 kilómetros desde Chile, fue algo importantísimo. Así que feliz de poder representar a mi bandera, también lo he hecho en otras partes, pero me significó mucho Brasil”, complementó.

El golpe de no poder defender a Chile en el Mundial FIA 2024

Uno de los grandes objetivos de Franklin Reyes era representar este año al país en la competencia más grande del Drift en Europa, la ‘FIA Motorsport Games 2024’ en Valencia, España, del 23 al 27 de octubre.

Para ello, el amo y señor del Drift en el país buscó financiamiento a través del sorteo de su legendario vehículo Nissan Cefiro, buscando conseguir los recursos necesarios para competir de la manera más completa y profesional.

Sin embargo, Reyes no encontró la respuesta esperada y estuvo lejos de juntar el monto que necesitaba para ir al destacado evento en el Viejo Continente. Se necesitaban 40 millones de pesos y solo se reunieron 2.400.000.

“Fui el único piloto seleccionado de Chile para ir al Mundial de Drift y arreglé mi auto, pero no se pudo llegar a la meta con el dinero que necesitaba para participar”, expresó a BBCL.

“Costear el auto es demasiado caro, pero lamentablemente por ‘lucas’ no llegamos, solo por eso… Tengo marcas privadas que me apoyan bastante, pero aun así no llegamos ni al 10 por ciento de lo que necesitábamos para ir al Mundial”, complementó.

Consultado por la posibilidad de apoyo gubernamental a lo que hace, Franklin Reyes señaló que “la verdad es que si estuviera el gobierno presente, respaldando el mundo de los autos, sería maravilloso la verdad ya que se abrirían muchísimas puertas. Hay muchos niños de los karting que son pilotazos, con un grandísimo futuro”.

Un mensaje del mejor del Drift para proyectar este deporte

“Un ejemplo personal. Yo soy una persona súper tranquila, soy de clase media, vivo en Conchalí y la idea es poder demostrarle a todos quienes le gusten los autos que se puede llegar”, contó.

“Tuve la posibilidad de poder llegar a un Mundial, no de ir, pero ya al estar seleccionado significa que cualquier persona, sea de cualquier barrio, puede llegar a competir al Mundial”, sentenció Franklin.