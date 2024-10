Chileno Nicolás Ambiado cierra su gran 2024 en la Fórmula Regional Américas corriendo fecha en Austin

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial El piloto chileno de 16 años, Nicolás Ambiado, cierra la temporada 2024 de la Fórmula Región Américas en el quinto puesto de la clasificación general, habiendo obtenido seis podios en 14 carreras, incluida una victoria en New Jersey. Ambiado se ha destacado como uno de los grandes protagonistas del campeonato, siendo una constante amenaza en pista para los líderes. Además, ha logrado mantenerse en forma compitiendo en el campeonato nacional de karting Rotax Max, donde se consagró campeón nacional y sudamericano. Luego de participar en el Mundial Rotax en Italia, se trasladará a Estados Unidos para unirse a su equipo Velox USA / Speed Factory en la última fecha de la FR Américas en Austin. Ambiado se muestra satisfecho con su desempeño en la F3 norteamericana y espera cerrar la temporada final de manera exitosa. Desarrollado por BioBioChile

El piloto chileno de 16 años, Nicolás Ambiado, único corredor nacional que compite en coches de F3-FIA fuera del país, cerrará la temporada 2024 siendo parte de la grilla de la última fecha de la Fórmula Región Américas que se disputará entre el 31 de octubre y 2 de noviembre en el COTA SpeedTour de Austin, Estados Unidos y donde se ha transformado en uno de los grandes protagonistas del campeonato.

La FR Américas, competencia oficial F3 – FIA que entrega puntos para la Superlicencia, llega a su fin con el piloto chileno en el 5º puesto de la clasificación general y con una temporada en la que acumula seis podios en 14 carreras que disputó, ganando la Race 2 en New Jersey y siendo una permanente “amenaza” en pista para los líderes del campeonato, con quienes tuvo emocionantes momentos en todas las carreras.

Ambiado ha podido mantenerse en forma física y competitiva entre fecha y fecha, gracias a que ha seguido compitiendo de manera regular en el campeonato nacional de karting Rotax Max, donde no solo se consagró campeón nacional, sino también Sudamericano, repitiendo la actuación de 2023.

El piloto chileno llega a Austin luego de participar en el Mundial Rotax en Sano Italia, desde donde se trasladará directamente a Estados Unidos para incorporarse de inmediato al trabajo de su equipo Velox USA / Speed Factory y de esta manera iniciar la fecha con las Prácticas, Qualy (jueves 31) y las dos carreras que se correrán el 1 y 2 de noviembre respectivamente.

“Ha sido un año muy bueno, donde me he podido consolidar muy fuerte en la F3 norteamericana, con grandes actuaciones en la FR Américas, que son campeonato FIA muy reconocido, que entrega puntos Superlicencia y donde he podido pelear de igual a igual con los líderes en todas las carreras, ganando una y subiéndome a varios podios”, sostuvo Nicolás Ambiado desde Italia.

“He podido mantenerme competitivo y en forma, gracias al karting, donde terminé como campeón nacional y sudamericano, así que llegamos a la última fecha de la FR con una sensación buena, de que hemos ido muy fuerte en todo lo que hemos corrido y esperamos terminar de igual forma la fecha final”, cerró.