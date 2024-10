El 1-2 de Ferrari en Austin deja tabla de constructores al rojo vivo en Fórmula 1: McLaren en la cima

La Fórmula 1 está apasionante. Con cinco premios aún por disputar, la lucha por el título tanto en pilotos como en constructores se mantiene vigente.

Más en el segundo caso, donde el ‘doblete’ de Ferrari el último fin de semana en el GP de Austin estrechó las cosas y dejó a los italianos expectantes de cara a lo que queda de temporada.

Leclerc y Sainz dominaron en la pista estadounidense para que el denominado ‘Cavallino Rampante’ alcanzara 496 unidades en la competencia de fabricantes, consolidando su tercer puesto y acercándose al segundo, Red Bull Racing que registra 504 con Max Verstappen puntero en pilotos.

En la cima de esta categoría, en tanto, se encuentra McLaren con 544. La escudería británica ha firmado una segunda parte soñada de temporada, alcanzando y sobrepasando a un Red Bull que parecía imbatible, de la mano de Lando Norris y Oscar Piastri.

¿Y Mercedes? El equipo que cuenta aún con el multicampeón Lewis Hamilton es cuarto con 344.

Sin duda, se avecina un cierre de temporada alucinante y emotivo.

TEAM STANDINGS (with 5 races to go)

