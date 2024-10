Vuelve la F1 con GP de EEUU: el día que Max Verstappen logró su victoria N°50 en el circuito de Austin

Max Verstappen se encuentra encaminando su cuarto título en el Campeonato Mundial de Fórmula 1, en una temporada que aún no se ha decidido y en una recta final que se ha encendido con la arremetida de McLaren en la clasificación de pilotos y de Constructores.

En esta semana, el ‘Gran Circo’ vuelve en gloria y majestad, debido a que este domingo 20 de octubre la acción de la mejor categoría de motor del mundo se correrá en el GP de Estados Unidos, en el circuito Las Américas de Austin, Texas.

Mismo recorrido que en el 2023 vio a Max Verstappen alcanzar el primer lugar y conseguir su victoria N°50 en el mundo del ‘Gran Circo’.

En la temporada pasada, el neerlandés ya había alcanzado el título varias fechas antes, en el GP de Qatar, por lo que llegó a suelo norteamericano con solo la misión de aumentar su poderío en una campaña donde no tuvo mayor rival.

Fue así que recorrió los 5.513 metros de extensión que tiene el circuito en Austin, Texas, para llegar en primer lugar y ser acompañado de Lando Norris en su McLaren en segundo lugar y cerrando el podio, Carlos Sainz en su Ferrari.

Cabe destacar que gracias a esa victoria, Max Verstappen ingresó al selecto grupo de los 5 mayores ganadores de eventos en la historia de la F1.

Lewis Hamilton: 105

Michael Schumacher: 91

Sebastian Vettel: 53

Alain Prost: 51

Max Verstappen: 61

Cabe destacar que el GP de Estados Unidos, circuito Las Américas es el retorno de la actividad de la F1 luego de un parón de 3 semanas, en la recta final de la temporada en donde quedan solo 6 eventos para definir al nuevo campeón del ‘Gran Circo’.

WE ARE SO BACK 🗣️🔥

It's race week ya'll – and it's a TRIPLE HEADER! 😍#F1 #USGP pic.twitter.com/2ZgPHBIlRo

— Formula 1 (@F1) October 14, 2024