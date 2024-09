Lando Norris arrasó en el Gran Premio de Singapur de F1: ganó y le sacó 21 segundos a Max Verstappen

Demostró que está en su mejor momento. Lando Norris, piloto de McLaren, no tuvo mayor competencia y arrasó este domingo en el GP de Singapur de la Fórmula 1.

El británico tuvo una jornada excepcional, en la que acabó superando por 21 segundos a su principal rival, el campeón vigente Max Verstappen, de Red Bull.

El tercer lugar en el circuito urbano de Marina Bay fue para Oscar Piastri, también de McLaren.

Norris, de 24 años, que había salido desde la ‘pole’, firmó su tercera victoria en la F1 -la tercera del año-.

Hay que destacar que Mercedes y Ferrari pelearon ‘palmo a palmo’ por el cuarto al séptimo casillero, con George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Carlos Sainz como protagonistas.

Octavo fue el español Fernando Alonso de Aston Martin, mientras que el mexicno Sergio ‘Checo’ Pérez, el otro Red Bull, remató décimo.

— Formula 1 (@F1) September 22, 2024