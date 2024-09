La inesperada llegada del argentino Franco Colapinto a la Formula 1 con Bizarrap como impulso

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial El joven piloto argentino Franco Colapinto, nacido en 2003, se convirtió en el ídolo de una nueva generación al debutar como piloto titular de Williams Racing en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Italia el 1 de septiembre. Demostrando un rendimiento destacado, el trasandino se ubicó cerca de los puestos puntuables y terminó por delante de pilotos experimentados como Daniel Ricciardo y Valtteri Bottas. Colapinto, quien recibió apoyos de figuras como Bizarrap y Globant, se convirtió en el piloto que más posiciones avanzó en su debut entre los promovidos por Williams. Con el respaldo de sus managers y el cariño de los argentinos, Colapinto se prepara para el Gran Premio de Azerbaiyán, mientras recibe elogios de colegas y responsables de la campaña, entre ellos, Fernando Alonso y Gastón Mazzacane. Desarrollado por BioBioChile

Tiene 21 años, apenas dos menos que la última vez que un argentino corrió en la máxima competición. Con carisma y talento, su debut como titular en el GP de Italia se robó las miradas del mundo.

Nacido en 2003, nunca pudo ver a otro argentino en la máxima competición de automovilismo en el mundo. Hasta que él mismo se encargó de torcer la historia a favor de su talento y la representación de su país. Bajo Williams Racing, el trasandino Franco Colapinto (21) es el ídolo de una nueva generación de pilotos, alimentando la épica cosechada por otros históricos de Sudamérica como el argentino Juan Manuel Fangio (cinco títulos, récord que el alemán Michael Schumacher rompió recién en 2003) y los brasileños Nelson Piquet y Ayrton Senna (tres).

Colapinto pasó a ser piloto titular de Williams a partir del Gran Premio de Italia, celebrado el 1 de septiembre, y lo hace en reemplazo del estadounidense Logan Sargeant hasta que finalice la temporada 2024. Salió 12° y mostró un rendimiento destacado, quedando cerca de los puestos puntuables y a 13,852 segundos de su compañero de equipo Alexander Albon, quien finalizó en la novena posición. Esta diferencia es la menor registrada en la temporada entre dos pilotos de Williams, lo que resalta aún más la actuación del joven argentino.

En su primera carrera en la máxima categoría, Colapinto casi igualó el mejor resultado de Sargeant, quien había terminado en el puesto 11 en Silverstone. Terminó por delante de pilotos experimentados como Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Pierre Gasly y Valtteri Bottas, lo que anticipa su potencial en la competición. También se convirtió en el piloto que más posiciones avanzó en su debut entre todos los promovidos por Williams desde la Fórmula 2, mejorando las cinco posiciones que Nico Rosberg había logrado en 2006, cuando pasó del 12° al 7° lugar.

Ahora, las miradas de los argentinos y miles de fanáticos de la F1 apuntan al próximo 15 de septiembre, fecha del Gran Premio de Azerbaiyán. Eso sí, deseando que esta vez Disney+, la plataforma de streaming que transmite las carreras, no interrumpa la transmisión con los anuncios publicitarios que tanto opacaron la emoción del último GP de Italia.

La historia de Franco Colapinto y los famosos apoyos que recibió

Oriundo de la localidad de Pilar, a 60 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, la pasión de Franco con los autos se remonta desde pequeño, cuando a los 4 años su papá Ariel le regaló un cuatriciclo, impulso directo para volverse fanático de los fierros. Primero, fueron las carreras de karting, mientras su abuelo le inculcaba sobre herramientas y construcción. Un paquete completo para la experiencia motorizada.

Ariel (papá) y Andrea (mamá) hicieron un gran esfuerzo para acompañar los intereses de Franco, ya que todos los días se iban de Pilar a Don Torcuato (30 kilómetros) para que hiciera la preparación para una escuela industrial, nada más ni nada menos que la de Techint. Franco cursó hasta sexto año y volvió al colegio de su zona, ya que estar federado en karting le demandaba más tiempo en su jornada, afectada por los largos viajes cotidianos.

En aquel entonces, el adolescente tuvo la guía de sus primeros representantes, la española María Catarineu y el escocés Jamie Campbell-Walter, que lo llevaron a Europa. A los 14, en 2017, Colapinto ya estaba radicado en el viejo continente con patrocinio de allá y, más cerca en el tiempo tras la buena cosecha, con el apoyo del Estado argentino a través del programa turístico “Visit Argentina” y la petrolera YPF.

Con una carrera en ascenso, en 2019, el joven fue campeón de la Fórmula 4 Española con el equipo de Fernando Alonso. Al año siguiente salió tercero en la Fórmula Renault Europa; en 2022, terminó en novena posición en la Fórmula 3; y en la de 2024, cuarto. Finalmente, compitió en el Campeonato de Fórmula 2 de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) con el equipo MP Motorsport durante diez rondas en 2024.

Hace poco, Franco obtuvo dos fuertes apoyos: el de Bizarrap, famoso productor musical argentino que llegó a lo alto de los rankings con las sesiones de Quevedo y Shakira.

Bizarrap contó cómo se gestó su apoyo. “Yo ya había escuchado de Franco porque hacía dos años le estaba yendo bien en Fórmula 3. Con mi viejo miramos siempre Fórmula 1, nos gusta, y habíamos hablado de él, de un pibe argentino que la estaba rompiendo. En ese momento él tenía sponsors de Argentina (…) pero con eso no llegaba. Y vi la nota y dije ‘bueno a ver qué se puede hacer’. Y lo llamé. No nos conocíamos ni nada. Le hablé y le dije: ‘Escuchame, Franco, te quiero ayudar, no sé cómo, a ver qué hacemos"”, recordó en el streaming del español Víctor Abad en Twitch.

Así, Bizarrap, junto a su manager Federico Lauria, se propusieron obtener patrocinadores para Colapinto. Consiguieron el de la empresa de ingeniería de software Globant, un unicornio argentino valuado en más de 1.000 millones de dólares como Mercado Libre o Despegar.

Pero fueron Catarineu y Campbell-Walter, sus managers de confianza, quienes cerraron el acuerdo con la escudería británica Williams en Fórmula 1 para el piloto de 21 años. “El cariño de los argentinos es lo mejor que me ha pasado en mi carrera. Este trabajo demanda mucho, te quita horas de sueño, pero cuando haces feliz a la gente, eso es algo raro en cualquier profesión. Estoy muy agradecida con los sponsors y con MP Motorsport, pero hemos llegado hasta aquí gracias a los hinchas”, agradeció la española en diálogo con el medio Infobae.

Colapinto tiene por delante un crecimiento aun sin freno. Ya se lo vio en su debut, muy compinche junto al monegasco Charles Leclerc, mientras acumula elogios de sus colegas pilotos y responsables de la campaña.

Al ser consultado por el sitio Motorsport, el director de Williams, James Vowles, consideró: “Procedimentalmente, hizo todo lo correcto. En la salida no perdió posición. En la parada en boxes hizo un buen trabajo, puso el coche en las marcas. Es un mundo totalmente diferente en la forma de utilizar todas las herramientas y sistemas, y todavía hay más por venir, pero es un muy buen comienzo para donde tenía que estar”.

En tanto, Fernando Alonso, uno de los que arrastra indiscutida trayectoria en los fierros, aconsejó a Colapinto que aprovechara las semanas libres hasta la próxima carrera en el GP de Azerbaiyán para sentirse cómodo en su nuevo auto y maximizar la resistencia física.

Tampoco faltaron los gestos de apoyo a Colapinto por parte de quien es su referente nacional directo en la F1. Gastón Mazzacane, el último piloto argentino en correr entre 2000 y 2001, declaró: “Es un día histórico para el deporte argentino. Franco es mi sucesor en definitiva, no por logros sino por el pasado. Estos 23 años ya me empezaron a pesar. Así que bienvenido. Es un gran éxito lo que logró en esa carrera de Monza”.