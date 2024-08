Un argentino vuelve a la F1 después de 23 años: Williams reemplaza a Sargeant con Franco Colapinto

La escudería Williams golpeó la mesa tras el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1 al anunciar que el estadounidense Logan Sargeant será reemplazado de cara a las restantes nueve carreras de la temporada 2024.

Así, Sargeant paga caro el grave accidente que protagonizó durante la Práctica 3 con miras a la prueba en Zandvoort. Pisó el césped que existe al final de la curva cuatro, justo después del piano de salida de la curva, y perdió por completo el control del vehículo, que quedó inutilizado y en el que varios operarios tuvieron que extinguir el incendio que se produjo en su parte trasera.

BREAKING: Williams Racing have announced Logan Sargeant will be replaced for the remainder of the 2024 season by Franco Colapinto#F1 pic.twitter.com/6UOUhr37XU

— Formula 1 (@F1) August 27, 2024