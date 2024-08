McLaren avisa en casa de Max: Lando Norris ganó ’pole’ y largará primero en GP de Países Bajos de F1

El británico Lando Norris (McLaren) voló sobre el asfalto del circuito de Zandvoort para llevarse la ‘pole’ del Gran Premio de los Países Bajos e imponerse en casa del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que minimizó daños y saldrá segundo en la carrera de este domingo.

Norris exhibió la superioridad de los McLaren, que suman diez podios en las últimas diez carreras, en un trazado del que Verstappen se había adueñado los últimos consiguiendo tres victorias, aunque si quiere repetir la victoria tendrá que superar al piloto británico, que sigue acechando a ‘Mad Max’ para recortar distancias en el Mundial de pilotos.

No pudieron entrar en esa batalla el español Fernando Alonso (Aston Martin), que no obstante saldrá séptimo, ni tampoco el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull), quinto pese a contar con un solo juego de neumáticos blandos en la Q3, a la que no llegó el español Carlos Sainz (Ferrari), undécimo, y que quedó eliminado en la Q2.

El tiempo de Norris, de un minuto, nueve segundos y 673 milésimas, mostró la exuberancia de la escudería británica, que este domingo tiene una nueva oportunidad para equilibrar el campeonato, aunque Verstappen continúa a 78 puntos de distancia.

Los McLaren se habían colocado primero y segundo en una primera embestida de la ronda final de ‘quali’. Con más de una décima de diferencia entre Norris respecto a Verstappen y Piastri, este primer envite hacía presagiar que el ritmo de Norris era muy superior y que el neerlandés no podría mejorar el tiempo de su gran amenaza en el Mundial.

Pero, apoyado por su público, el mismo que le ha visto ganar las tres últimas carreras en Zandvoort, Verstappen cerró su vuelta final en 1.10.029, el mejor tiempo del fin de semana, mejorando el registro de Piastri, que no le pudo mejorar, y advirtiendo a Norris de que si quería batirle, debía volar sobre el asfalto, pues se acababa de colocar como líder virtual.

Pero eso hizo el británico, volar, pues pintó de púrpura el primer y el último sector para bajar del ‘minuto y diez segundos’ y acabar la Q3 con un tiempo de un segundo, nueve segundos y 673 milésimas, 356 milésimas menos que Verstappen, mostrando la gran progresión del monoplaza de la escudería británica, que sigue empeñada en pelear el Mundial de pilotos y arrebatar la primera posición del de constructores, del que ya solo le separan 35 puntos.

Por detrás, Alonso y el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) solo tuvieron un intento, pero el asturiano lo dejó todo en una vuelta que le sirvió para acabar séptimo, a casi un segundo de Norris y ser el ‘primero del resto’ tras McLaren, Red Bull, los Mercedes y Ferrari, aprovechándose de que ni Sainz ni el inglés Lewis Hamilton (Mercedes) habían pasado a la Q3.

El que está viviendo una cierta redención es ‘Checo’ Pérez, que aunque solo dispuso de un juego de gomas blandas por un incidente con Hamilton en la Q1 que le obligó a usar dos juegos en esa primera ronda, mejoró respecto a otros grandes premios su ritmo a una vuelta para acabar quinto, a siete décimas de Norris, y saldrá por detrás del británico George Russell (Mercedes), que acabó cuarto.

Por detrás, Sainz tendrá que adelantar al tailandés Alexander Albon (Williams), que sorprendió con su octava posición, quedando por delante de Stroll, noveno, y el francés Pierre Gasly (Alpine), que estará justo delante de Sainz este domingo en la salida.

