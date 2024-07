Rovanperä se exhibe de nuevo en el WRC de Letonia y llega al último día como líder exclusivo

El finlandés Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris) afronta este domingo como líder la última jornada del Rally de Letonia, octava cita del Mundial.

Luego del triunfo de hoy, llega al domingo con una ventaja de 42.5 segundos sobre su compañero de equipo el francés Sébastien Ogier y de 47.2 sobre el letón Martins Sesks (Ford Puma).

Rovanperä, campeón del mundo los dos últimos años y que este año afronta un programa reducido de pruebas, lidera la carrera desde el jueves y este sábado marcó el mejor tiempo en seis de los ocho tramos programados en la rápidos tramos de tierra cerca de Liepaja para incrementar su ventaja y acercarse a su decimocuarta victoria -segunda consecutiva- en el Mundial.

El finlandés, de 23 años y que debutó en la competición en el país báltico hace más de 10 años, aumentó a 204 su número total de ‘scratch’ en el campeonato.

Salvo sorpresa, la última jornada centrará el interés en la lucha por el segundo puesto entre el ocho veces campeón Sébastien Ogier, al que este sábado acompañó la suerte al poder regresar a la pista atravesando la maleza tras salirse en la tercera especial del día; y la joven promesa letona Martins Sesks, que el viernes fue protagonista al ganar sus dos primeros tramos mundialistas.

Por detrás del trío de podio provisional están situados el estonio Ott Tänak (Hyundai i20), cuarto a 1:08.0 minutos; el francés Adrien Fourmaux (Ford Puma), quinto a 1:16.4; y el británico Elfyn Evans (Toyoya GR Yaris), sexto a 1:34.3.

El líder del Mundial, el belga Thierry Neuville (Hyundai i20), que sigue teniendo problemas de tracción al salir segundo a las pistas, marcha octavo a 2:33.9 minutos de Rovanperä.

Tras el reparto de puntos tras la jornada sabatina, la ventaja de Neuville sobre Evans se reduce de 15 a 12.

El Rally de Letonia, que debuta en el Mundial, acaba este domingo con la disputa de cuatro tramos: dos pasadas por las especiales Krogzemji (18,7 km) y Mazilmaja (13,34). El último será el Power Stage, que reparte 5, 4, 3, 2 y 1 puntos para los cinco primeros.

A faultless run so far by our current world champions 👏#WRC | #TetRallyLatvia 🇱🇻 pic.twitter.com/2o48iNeptO

— FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) July 20, 2024