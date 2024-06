Simplemente Max: Verstappen arrasó en la clasificatoria y se queda con la ’pole’ del GP de Austria

No hay con qué frenarlo. Max Verstappen, de Red Bull, se quedó este sábado sin problemas con la pole del GP De Austria de la Fórmula 1.

El piloto neerlandés arrasó ‘en la casa’ de su escudería, superando por más de cuatro centésimas -la mayor de la temporada en una qualy- a su principal rival de esta jornada, Lando Norris, de McLaren.

MAX VERSTAPPEN STORMS TO POLE IN SPIELBERG 🇦🇹

A mighty performance from the Dutchman who was in a league of his own in qualifying 💪#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/OSa8FqrkGb

— Formula 1 (@F1) June 29, 2024