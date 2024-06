WRC de Polonia: Ott Tänak ’destroza’ su auto al chocar a casi 200 k/h contra un ciervo en la ruta

La acción del Campeonato Mundial de Rally se encuentra instalada por estos días en Polonia, epicentro donde los vehículos de brillantes pilotos como Kalle Rovanperä, Elfyn Evans, Andreas Mikkelsen y Ott Tänak están subiendo la temperatura en el gélido país de Europa.

Sin embargo, el estonio y campeón de la última edición del WRC que se disputó en Chile, Ott Tänak, sufrió un grave problema con su vehículo, luego de arrollar a casi 200 k/h a un ciervo que saltó a la ruta cuando el europeo avanzaba en la ruta.

Lamentablemente, no se sabe el paradero del animal que se cruzó en el sendero mientras Ott avanzaba, pero su vehículo muestra los vestigios de una colisión a alta velocidad.

De hecho, Tänak se detuvo a un lado de la carretera, junto a una zona de espectadores, y se retiró.

Fue ahí que en conversaciones con el medio especializado, Dirt Fish, lamentó que el ciervo hubiera saltado directamente frente a él de la nada, en lugar de estar ya en la carretera: “Si hubiera estado parado en la carretera, no lo habría golpeado”, notificó.

Así también, se dedicó un tiempo a inspeccionar el motor de su Hyundai i20, que espera que no esté dañado y pueda volver a utilizarse más adelante en este rally y en rondas futuras.

Los equipos de fabricantes están limitados a dos motores por coche en la temporada.

Con Tänak fuera, el liderato de la fecha del Rally lo ha tomado su compañero de equipo en Hyundai, Andreas Mikkelsen, que tiene una ventaja de 2,2 segundos sobre el inesperado aspirante al podio, Mārtiņš Sesks, con el Ford Puma Rally1.

Ott Tänak is still working away on his broken car on Rally Poland SS2 😭

It's a brand-new engine in his i20 for this rally so he wants to make sure it hasn't taken too much damage ⚙️ #WRC pic.twitter.com/d3dMGZ5LDV

— DirtFish (@DirtFishRally) June 28, 2024