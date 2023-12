José Ignacio Cornejo se ilusiona con el Dakar 2024 tras cambio de moto: "Vamos en dirección correcta"

José Ignacio Cornejo, el 'Nacho', se ilusiona de cara al Dakar 2024 de Arabia Saudita

Con mucha confianza en la nueva máquina y en la preparación que ha realizado durante la temporada 2023, el piloto José Ignacio Cornejo (Monster Energy Honda) afrontará su noveno Dakar, integrando el equipo de motos más poderoso de la competencia de rally cross country, siempre con la mente puesta en el podio final de la versión 46° del rally más exigente del mundo.

El equipo japonés está pronto a reunirse en Arabia Saudita para aclimatarse y para los últimos testeos, conformando un grupo extraordinario de pilotos como Nacho Cornejo y su compatriota Pablo Quintanilla. A ellos se suman los estadounidenses Ricky Brabec y Skyler Howes; el francés Adrien Van Beveren y el español Tosha Schareina.

El sexteto del Sol Naciente representa no sólo la búsqueda de la victoria en el escenario, sino también la voluntad de superar cualquier obstáculo en el camino hacia el éxito luego de un arduo trabajo y competencias durante los últimos 10 meses del años en Sudamérica, Norteamérica, Europa y Asia, que fue recompensado con otro título del Campeonato Mundial de Fabricantes FIM.

En este andar, Nacho Cornejo tuvo un 2023 muy regular terminando en el sexto puesto del ranking general y a pocos puntos de la cuarta posición. Asimismo, en la fecha final en Marruecos, concluyó sexto a minutos del podio en una lucha intensa entre los Top Ten, que lo dejó conforme con el resultado y con la nueva Honda CRF450Rally.

Mejorar los resultados

-¿Cómo te has sentido sobre la nueva Honda CRF450Rally?

-Me acomodé muy rápido a la nueva moto, la que pude probar en el rally de Marruecos donde las sensaciones fueron muy positivas, especialmente sobre terrenos y lugares que normalmente no me iba muy bien. Pude tener muy buenas etapas así que esa es una buena señal que vamos en la dirección correcta. Para mí fue un buen cambio.

-Desde que se decidió multiplicar el tiempo del Dakar en el Prólogo te ha perjudicado en el crono final, ¿Cómo has trabajado aquello?

-El Prólogo lo he estado trabajando bastante lo que se comprobó en las carreras pasadas, donde los tiempos fueron mejores. Pero ahora la regla cambia. Ya no existirá la multiplicación que habíamos tenido en las últimas temporadas. Por eso estoy más tranquilo. Antes 30 o 40 segundos pasaban a ser 3 a 6 minutos al multiplicarse. Al quitar esa regla ya no me preocupa tanto.

-¿Cómo llegas a tu noveno Dakar?

-Llego muy bien, con mucha confianza. Faltan muy pocos días para largar, así que estamos en los últimos detalles. El trabajo más duro ya lo hicimos. Ahora queda mantener las cargas y las sensaciones arriba de la moto.

-Finalmente, ¿cuál será tu objetivo en este nuevo Dakar?

-Para mí el Dakar es una aventura contigo mismo, te pone a prueba en todos los sentidos. El objetivo del Dakar para este año es mejorar los resultados de los últimos años.

Séptima temporada con Honda

José Ignacio Cornejo en 2024 suma su séptimo año en el Team Honda, luego de ser reclutado en 2018 para el Dakar Perú-Bolivia-Argentina. El iquiqueño se ha mantenido en el conjunto japonés por su valentía y talento para andar en terrenos desafiantes, logrando buenos resultados como el cuarto lugar en 2020 en el debut del Dakar en Arabia Saudita. Y en el siguiente año, 2021, a tres etapas del final, lideraba la carrera, cuando rodó quedando fuera de competencia.

Sobre la nueva Honda CRF450Rally, se destaca el diseño agresivo que refleja un carácter competitivo. Cada detalle fue considerado meticulosamente por la fábrica para garantizar resistencia y durabilidad, sin dejar de ser sorprendentemente liviana.

La nueva moto no sólo es una evolución, sino que es una revolución en el mundo de las carreras todoterreno. Con su diseño y tecnología de vanguardia, y el respaldo de un equipo de élite, la CRF450Rally ha sido preparada para marcar un hito en la historia de los rallys para llevar a los pilotos del Team HRC a las mejores posiciones.

En cuanto a la nueva máquina, el gerente general del Team, el portugués Rubén Faria, dijo: “los pilotos están muy contentos con la moto y todos están en buenas condiciones físicas. El Dakar 2024 será muy difícil, pero el 2023 fue un año de evolución para el equipo y la victoria en el campeonato mundial de equipos/fabricantes nos dio la certeza de que tenemos un grupo de trabajo muy fuerte en todos los ámbitos. Eso da confianza a todos los niveles para luchar por lo más alto del podio, como en 2020 y 2021”.