“No hay que dormirse”: Pedro Heller y su minucioso plan para aferrarse al liderato del RallyMobil

El líder de la reconocida competencia tuerca se ilusiona con la corona y para ello no debe ceder a la presión de su hermano Alberto, ganador del primer día de competencia en Villarrica, y del experimentado Jorge Martínez.

Pedro Heller finalizó el sábado en el tercer lugar la primera jornada competitiva del Copec RallyMobil de Villarrica, que consideró cuatro especiales y un total de 73 kilómetros.

El líder de la reconocida competencia tuerca se ilusiona con la corona y para ello no debe ceder a la presión de su hermano Alberto, ganador del primer día en la citada ciudad de La Araucanía, y del experimentado Jorge Martínez.

Consultado por BioBioChile sobre la estrategia a utilizar con el campeonato en etapas decisivas, Pedro declaró que “no hay que dejar que se nos escapen. Esta fecha da mucho puntaje, entonces no es para dormirse. Estamos enfocados en nuestra carrera y no pensar en el resto para hacerlo lo mejor posible”.

“Cuando uno sale a andar al 90% a veces es mucho más peligroso. No salimos quizás al 102% como tienen que ir los rivales y al saber eso nos tomamos un cierto margen, pero en ciertos sectores, ya que en otros tratamos de apretar lo que más podemos”, añadió.

Sobre la etapa del sábado, el piloto del auto Citroen N° 50 indicó que “estamos conformes con el resultado. Buscamos una estrategia de conservación en ciertos sectores, nos ha salido bien y hoy domingo será un día con caminos a repetir, pero no va a estar lloviendo y ya con el conocimiento de estos caminos vamos a salir a apretar un poco más para alcanzar un mejor resultado”.

“Nos cuidamos mucho el sábado en el segundo tramo y perdimos una diferencia grande, pero en el resto estuvimos competitivos”, añadió.

Por otro lado, Heller aclaró que “los objetivos a comienzos de año fue siempre hacer el 1-2 para el equipo Joker, sin ponerle nombre al ganador. Estaríamos orgullosos que cualquiera de los dos gane (Alberto o Pedro). Si hay que tomar decisiones estratégicas de equipo lo vamos a hacer”.

Respecto a la presión que puede ejercer en Villarrica el experimentado piloto Jorge Martínez, quien también pelea el título pero para el equipo CBTech, Pedro dijo que “considerando que está Jorgito luchando también, el poder hacer el 1-2 con Alberto es como ser campeón dos autos a la vez. En lo deportivo ganarle a ellos sería extraordinario, hay buena camaradería y relación con ellos, pero arriba del auto nos queremos sacar los ojos”.

Para terminar, el deportista de 35 años celebró el regreso del RallyMobil a La Araucanía después de siete años de ausencia.

“Contentos, porque el campeonato volvió a salir del Biobío y el Ñuble, donde había estado concentrado, y La Araucanía nos recibió con una lluvia extraordinaria, ya lleva cuatro días seguido lloviendo y los caminos han aguantado muy bien, muy bien trabajados”, sentenció.