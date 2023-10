Ferrari complica a Red Bull: Leclerc obtiene la ’pole’ y Sainz con Verstappen son escoltas en México

El joven monegasco de Ferrari, Charles Leclerc, tuvo una brillante carrera en la qualy del Gran Premio de México de la Fórmula 1, certamen que se compite en suelo donde Sergio ‘Checo’ Pérez es local.

El piloto del ‘Cavallino Rampante’ obtuvo el primer lugar y su compañero, Carlos Sainz, se hizo con la segunda posición, dejando así la primeras plazas para la mítica escudería italiana.

Si bien, ‘Max Max’ dominó a placer gran parte de las 3 rondas clasificatorias, Ferrari salió de los arbustos en la Q3, Leclerc marcó un sensacional 1m 17.166, sólo 0.067s por delante de Sainz en las primeras vueltas con Verstappen una décima detrás en tercer lugar.

Ya en la cuarta ubicación apareció Daniel Ricciardo, quien sorprendió a todos abordo de su Alpha Tauri, dejando en la quinta plaza al local, Sergio ‘Checo’ Pérez, quien deberá remar contra la corriente en el circuito de Ciudad de México.

Más atrás quedó el Mercedes de Lewis Hamilton y el McLaren de Óscar Piastri, sellando la sexta y séptima ubicación respectivamente, mientras que la octava fue para George Russell.

Por último y cerrando el TOP 10, apareció Valtteri Bottas con su Alfa Romeo, mientras que en la décima posición llegó su compañero, Zhou Guanyu.

Your final classification after that fascinating session!

This could all chance of course, with a host of investigations from the session yet to start#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/elwJac9FPF

— Formula 1 (@F1) October 28, 2023