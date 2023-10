Celebran en Chile: Solberg y Edmondson dominaron en el Bío Bío y ganaron la WRC2

Todo comienza a definirse. Después de largos días de competencias por los senderos forestales del sur del país, ya se conocen los primeros grandes ganadores del Rally Chile Bio Bío.

Luego de sobrevivir a terrenos complicados y accidentados tramos, la categoría WRC2 ya conoce a su ganador en la fecha sudamericana.

El sueco Óliver Solberg y su navegante, Elliott Edmondson, fueron los mejores de la categoría y luego de dominar las rutas del sur de Chile, se quedaron con la primera posición en una campaña perfecta para los europeos.

Pilotando su Skoda Fabia RS Rally 2, concretaron excelentes pasadas por los diferentes tramos para conseguir el trofeo y cerrar una temporada redonda en el 2023.

En las primeras palabras tras la obtención del titulo en suelo chileno, Solberg habló con el área de prensa del WRC oficial y detalló: “¡Increíble! Finalmente una victoria otra vez. Ha sido un año largo y, está bien, mi campeonato ya terminó, pero sigue siendo fantástico correr”.

“Ahora finalmente podemos conseguirlo de nuevo y es una sensación increíble”, añadió en sus primeras reacciones tras conseguir el titulo en suelo chileno.

En la segunda ubicación se encuentran Gus Verde junto a Jonás Andersson en su Skoda RS, quienes quedaron a 25 segundos de diferencia que los suecos.

Por último y cerrando el podio, los finlandeses Sami Pajarí y Enni Mälkönen fueron los terceros en una fecha donde disputaron hasta el final los primeros puestos.

WINNERS! @OliverSolberg01 and @EAERallying have completed their 2023 #WRC2 season in perfect fashion, winning #RallyChile 🇨🇱🥇🥇#WRCLive | #WRC pic.twitter.com/f4szFtSJ7H

— World Rally Championship (@OfficialWRC) October 1, 2023