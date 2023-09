Caos en Alpine: pidieron a Gasly dejarse adelantar por su compañero y dedicó obscenos gestos al equipo

El francés Pierre Gasly no podía creer que desde boxes le pidieron dejar pasar a su compañero en Alpine y lo hizo saber con groseros gestos desde su vehículo.

El equipo Alpine tuvo una buena jornada en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, cerrando los diez primeros lugares con sus pilotos Esteban Ocon y Pierre Gasly, aunque los ánimos entre ambos parecen no ser los mejores.

Prueba de lo anterior fue la furiosa reacción del francés Gasly contra su compatriota, luego de que en la última vuelta en el circuito de Suzuka, le ordenaran por radio dejarse adelantar por su compañero de escudería.

De acuerdo a Marca, Pierre estaba noveno y Ocon lo escoltaba, momento en el que le pidieron que bajara velocidad para darle espacio a Esteban.

“¿Qué carajo? Me estás tomando el pelo, ¿verdad? ¿Qué estás diciendo? Yo era más rápido. Si no me hubiera dejado pasar, le hubiera adelantado igual”, respondió el galo al recibir la orden desde boxes.

“Sí, lo discutimos en la oficina. No estoy bromeando. Las instrucciones vienen del muro de boxes. Hablaremos la próxima vez, por favor”, le respondieron desde Alpine.

Ahí Gasly estalló. Su cámara a bordo captó los groseros gestos que el francés le dedicó a su escudería, al mismo tiempo que Ocon lo adelantaba con facilidad.

“¿Hablas en serio? ¿Lo dices en serio? Empecé delante, estuve delante toda la carrera, le dejaste que me recortara… y entonces”, continuó reclamando quien acabó décimo en el GP de Japón de Fórmula 1.

Así estalló Pierre Gasly en contra de Alpine: