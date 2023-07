Fórmula 1 oficializa el retorno de Daniel Ricciardo: fichaje de emergencia de Alpha Tauri

Vuelve la sonrisa a la Fórmula 1. El experimentado Daniel Ricciardo fue oficializado de emergencia como piloto de Alpha Tauri hasta el final de la presente temporada.

El australiano ingresa al equipo principal de la escudería italiana, en reemplazo del despedido Nyck De Vries.

De Vries no terminó por satisfacer al equipo y sus dueños, por lo que su vínculo se dio por terminado de manera anticipada, asegura Diario Marca.

Daniel is back! 👊@danielricciardo, on loan from @redbullracing, will be racing for us for the remainder of the #F1 season, starting from the Hungarian GP.

Read more 👇

— Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) July 11, 2023